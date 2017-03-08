Беларусь будет платить за газ, как Германия 4 8.03.2017, 10:20

Москва и Минск еще раз обменялись порцией взаимных претензий.

Перепалка между белорусским премьером Андреем Кобяковым и российским визави Дмитрием Медведевым состоялась во время Евразийского межправительственного совета в Бишкеке.

Глава правительства Беларуси заметил, что внутренние препятствия в союзе растут как снежный ком. А цены на газ, вопреки подписанным договоренностям, выросли в течение двух лет в три раза. Российский премьер назвал такую позицию «шантажом».

«Если бы некоторые присутствующие здесь страны не входили в состав ЕАЭС или вышли из него, то они бы покупали сейчас газ по европейским ценам. Около $ 200 долларов за 1000 кубометров. Вот и все! И не надо ничего доказывать и практиковаться в подсчетах», — заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

Но мы все же попрактикуемся

По информации российского экономического издания «РБК», в 2015 году Россия поставляла газ в Германию с 20-ти процентной скидкой, по $ 142 за 1000 кубов. При этом сам Медведев говорил, что средняя стоимость голубого топлива на европейском рынке в прошлом году составлял не $ 200, а $ 160-170. В отношении Беларуси, с марта, Москва настаивает на цене — $ 141 за 1000 кубов. Такая вот союзное скидка, на доллар дешевле, чем для Германии.

«Минск естественно бьет на то, что в каких-то бумагах записано о равных условиях хозяйствования и о переходе на равнодоходные цены на газ конкретно. Так что есть за что цепляться Кобякову на переговорах», — пояснил «Белсату» политический обозреватель Александр Класковский.

Но, когда премьер Беларуси сделал замечание, что страны в течение последних двух лет только отдалялись от равнодоходных цен, а разница между ценой на газ в России и Беларуси выросла с 38% в 2014-ом до $110-ти в 2016-ом, то получил от российского коллеги жесткий ответ.

«В конце концов здесь никто никого принудительно не держит»

Третий год образования Евразийского экономического союза ознаменовался падением товарооборота между его странами-участницами на 30%. И, если главная причина, ради которой объединение и создавалось, дает сбой, может, действительно, стоит послушаться российского премьера и не держаться?

«Но и выйти, как так язвительно сказал Медведев не получится. Это та красная черта, при переходе которой Россия применит здесь в Беларуси Крымский или Донбасский сценарий. В сухом остатке, все меньше «капает» так сказать Минску за братскую интеграцию, а все больше, как говорят классики, за каждый скормленный витамин Москва требует», — комментирует Класковский.

За позицией Кремля стоит глубокий экономический кризис в самой России

Москва просто не в состоянии, как раньше, финансировать Евразийский экономический проект, который, как сейчас выясняется, с экономикой имеет общего не так и много.