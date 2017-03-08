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Бабушки с ватой

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  • Антон Орехъ, «Ежедневный журнал»
  • 8.03.2017, 10:30
АНТОН ОРЕХЪ

В Симферополе происходит история из серии «и смех и грех».

Поскольку Поклонская дистанционным путем установила, что бюст Николая Второго возле симферопольской прокуратуры замироточил, то туда в поисках доказательств ринулись с одной стороны журналисты, с другой — страждущие приобщиться к бюстоточению. «Похоже, что мироточит. Я не могу об этом уверенно говорить, потому что, как сказал один батюшка, чудо есть чудо, но его надо доказать», — сказал смотритель расположенной рядом часовни Алексей.

Зато вот иконы, по его словам, точно мироточат — еще с 22 февраля — и благоухают! Приходят «бабушки с ватой» и собирают миро.

Наточили, так сказать, с мира по ватке. Что с канонической точки зрения неправильно, зато очень трогательно.

Журналисты, впрочем, ни запахов, ни мира, ни его точения не обнаружили — ни на иконах, ни на уникальном бюсте. Но не исключено, что бабушки с ватой просто все обтерли.

Отсюда вывод: мира на всех не хватает, зато ваты — полно.

Антон Орехъ, «Ежедневный журнал»


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