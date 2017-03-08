Ильдар Дадин: Правозащитники должны быть поддержаны гражданами на улицах 3 8.03.2017, 10:45

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Ильдар Дадин

Фото: AP

Изменить ситуацию в РФ могут только массовые протесты.

Ильдар Дадин, 34-летний критик политики Кремля родом из Подмосковья рассказал «Голосу Америки», какой опыт он вынес из заключения, и что будет делать дальше.

- Насколько вы изменились, побывав в заключении за осуществление своих прав, что для вас теперь видится по-другому?

- У меня лишь укрепилась уверенность в том, что я делал. Это – правильно. Плюс, появились знания о том, что в тюрьмах, в колониях у нас творится очень страшное зло, о котором я раньше не знал, еще более страшное, чем на свободе. Это еще больше придало мне уверенности, что я делаю правильное дело, потому что такого быть не должно.

- А как бы сформулировали то дело, которое вы делаете?

- Борюсь за добро и справедливость. В частности, за то, чтобы законы и права человека у нас были не только на бумаге, но и соблюдались на деле. Потому что по закону у нас написано, что пытки запрещены, а на практике они широко распространены в тюрьмах и колониях. На бумаге у нас написано, что граждане имеют неотъемлемые конституционные права, что они являются властью, а по факту получается, что оккупанты-чиновники, которые считают себя властью, а нас рабами – все наши конституционные права попирают. Они репрессируют людей, выступающих за то, чтобы власть соблюдала его конституционные права.

- Как вы оцениваете перспективу уличного протеста в России? Насколько он может быть успешным при вашем опыте, при опыте других людей?

- Я точно не знаю ответ на этот вопрос. Мне логика и опыт подсказывают, что без уличного протеста вообще не может ничего быть, потому что обязательно должно быть давление снизу, от рядовых граждан. Какие бы умные и хорошие ни были правозащитники, но властью по Конституции является народ. Должно быть видно именно требование народа, его заявление, что он подтверждает – правозащитники говорят правду, и он согласен с требованиями правозащитников. Мне кажется, что это обязательно. Правозащитники должны быть поддержаны гражданами на улицах. Я сейчас собираюсь временно заниматься больше правозащитной деятельностью – писать жалобы в государственные структуры, которые должны отстаивать законность, должны привлекать к ответственности преступников. Но мне кажется, что нельзя никогда уходить от уличной активности. Обыкновенные граждане всегда должны подтверждать эти требования правозащитников.

- Как вы считаете, система решила вас показательно наказать, для примера другим? Зачем она все это с вами устроила?

- Я уверен в этом на сто процентов. Потому что им нужно было не покарать меня лично, а в первую очередь показать мой пример другим, чтобы те не смели выходить на уличные протесты. Когда я еще находился под домашним арестом, ко мне приходили одни из самых смелых моих друзей-активистов, которые рассказывали, что им уже приходится выходить на акции с оглядкой на эту статью (Уголовного кодекса России, вводящую уголовную ответственность «за неоднократное нарушение порядка проведения митингов») и считать, сколько их уже задерживали до этого. А в ходе разбирательства в так называемом Конституционном суде в пояснительной записке к закону, который вводил эту статью Уголовного кодекса, прямо так и было написано, что нужна репрессивная мера, потому что это – «останавливающая мера», чтобы остановить протесты, потому что люди все равно продолжают выходить. Слово «репрессии», «репрессивная» там точно было, они этого даже не скрывают.