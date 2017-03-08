В Минске перекрыли проспект Независимости 10 8.03.2017, 10:39

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Ограничения введены в связи с 8 марта.

Движение на участке просп.Независимости в Минске закроют 8 марта в связи с проведением республиканских легкоатлетических соревнований «Женский забег», сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вероника Романькова.

«Соревнования пройдут согласно решения Минского городского исполнительного комитета. В связи с этим будет временно запрещено движение всех видов транспорта 8 марта с 7.00 до 14.00 по просп.Независимости на участке от ул.Бобруйской, Московской до ул.Свердлова. С 11.30 до 14.00 - по просп.Независимости на участке от Свердлова до Козлова», - проинформировала Вероника Романькова.

Столичная ГАИ рекомендует выбирать объездные маршруты с учетом этой информации.