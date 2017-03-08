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В США автобус с 50 пассажирами столкнулся с товарным поездом

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  • 8.03.2017, 11:16
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Фото: AP

ДТП случилось в городе Билокси в штате Миссисипи.

В США автобус с 50 пассажирами попал под товарный поезд. Происшествие случилось в городе Билокси в американском штате Миссисипи. Поезд остановился лишь через 90 метров и протянул перед собой поврежденный автобус. Погибли 4 человека, более трех десятков получили ранения. ВВС отмечает, что в момент столкновения на переезде скорость поезда была невысокой, иначе жертв было бы гораздо больше.

Фото: twitter.com/VictorWLOX

Как сообщил на брифинге представитель местной полиции, автобус, следовавший из Техаса, по пока невыясненной причине застрял на путях. В автобусе находились примерно 50 пассажиров - преимущественно пожилые люди.

По словам одного из очевидцев, в момент аварии пассажиры автобуса пытались покинуть салон.

Фото: twitter.com/VictorWLOX
Фото: twitter.com/VictorWLOX

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