В США автобус с 50 пассажирами столкнулся с товарным поездом

В США автобус с 50 пассажирами столкнулся с товарным поездом1
- 8.03.2017, 11:16
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ДТП случилось в городе Билокси в штате Миссисипи.
В США автобус с 50 пассажирами попал под товарный поезд. Происшествие случилось в городе Билокси в американском штате Миссисипи. Поезд остановился лишь через 90 метров и протянул перед собой поврежденный автобус. Погибли 4 человека, более трех десятков получили ранения. ВВС отмечает, что в момент столкновения на переезде скорость поезда была невысокой, иначе жертв было бы гораздо больше.
Как сообщил на брифинге представитель местной полиции, автобус, следовавший из Техаса, по пока невыясненной причине застрял на путях. В автобусе находились примерно 50 пассажиров - преимущественно пожилые люди.
По словам одного из очевидцев, в момент аварии пассажиры автобуса пытались покинуть салон.