Трюкач очень зрелищно закинул мяч в баскетбольную корзину 8.03.2017, 11:24

Этот спортсмен действительно может похвастаться тем, что мастерски и очень красиво владеет мячом.

Кадры, снятые в спортивном зале, показывают, как трюкач, удерживая мяч на спине, умудрился забросить его в сетку. Потом, все еще с мячом на спине, он встает на руки, при этом мяч не падает, как это можно было бы предположить, а ловко перекатывается на его поднятую вверх подошву, пишет 120.su.

Как бы в шутку, незнакомец откидывает мяч, который ударяется в стену и рикошетит прямиком обратно на подошву. Впрочем, дальнейшее и вовсе поражает воображение, ведь следующим ударом чудо-баскетболист отправляет мяч точно в корзину.

К сожалению, осталось неизвестным, где именно был снят видеоролик.