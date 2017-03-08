Кричевская активистка: Хочу, чтобы люди могли вздохнуть свободно 2 8.03.2017, 11:59

6,417

Надежда Иванова

Фото: «Радыё Свабода»

Кто эти женщины, которые в любую погоду собирают подписи и раздают независимую прессу?

С одной из таких активисток встретился корреспондент «Радыё Свабода».

Жительнице Кричева Надежде Ивановой - 65. Всю свою трудовую жизнь она учительствовала, а выйдя на пенсию, взялась, как она говорит, пробуждать людей, чтобы боролись за свою лучшую долю. Два десятка лет она собирает подписи в поддержку инициатив, которые, по ее мнению, приближают времена справедливости и правды.

Хочу, чтобы не обманывали народ

Надежда Ивановна для интервью выкроила время между домашними делами и собранием подписей за отмену декрета о «тунеядцах» и за отставку председателя Кричевского райисполкома Василия Сысоева. Пока ждала дизель из Могилева, раздала прохожим с десяток экземпляров «Народной Воли» и местного «Вольного города».

«Я хочу, чтобы в этой жизни царила справедливость, чтобы не обманывали народ. Чтобы люди могли вздохнуть свободно», - объясняет свою общественную активность Надежда Иванова.

К оппозиционного среде в Кричеве присоединилась, говорит, два десятка лет назад, когда работала в местном училище. Вспомнила, что как раз тогда издатели газеты «Вольный город» пытались зарегистрировать издание и искали в этом деле поддержки общественности.

«Пришел в училище редактор газеты Сергей Неровный. Встретился со мной и после разговора предложил подписать под обращением несколько человек. Я это сделала и с тех пор помогаю газете, чем могу. Кроме того, наблюдаю за голосованием во время избирательных кампаний. Собираю подписи в поддержку инициатив, которые, по моему мнению, пробуждают местное общество», - говорит Надежда Иванова.

Собеседница - стройная подвижная женщина. Говорить по-простому, не подбирая причудливых заученных фраз. 37 лет работала методистом, мастером производственного обучения в местной училища. Рассказывая о своей общественной деятельности, отмечает то, чего не хватает, по ее мнению, простым людям.

«Пока я сделала вывод, что правды нет», - говорит Надежда Иванова.

«Вот придумали этот налог на «тунеядство», но людям негде работать, - говорит она. - На биржу никого не ставят. А куда людям деваться? Многие уезжают в Россию, но не у каждого есть такая возможность».

Народ в нищете, а чиновникам наплевать

«Был у нас председателем райисполкома Прокопов, то за время его руководства закрылся мясокомбинат, пивзавод, маслозавод. Была мебельная фабрика, и ту закрыли, - говорит собеседница. - В 2011 году пришел Сысоев. При нем развалилось райпо, обанкротилась автобаза, сельские хозяйства все банкроты. Старый цемзавод уже не работает. Жизнь стала для простого человека невыносимой. А еще эта контрактная система закрепостила людей. Людей превратили в рабов. Если ты какому-то руководителю не угодил, какой бы ты ни был хороший работник, он тебя в любой момент может убрать. Расторгнет контракт, и все».

«Слишком много рассерженных на Василия Сысоева людей, - продолжает Надежда Иванова. - Они говорят, что ему в Кричеве не место».

По мнению Надежды Ивановой, работа чиновников никак не связана с их эффективностью. Из-за бесхозяйственности, говорит она, зарплаты председателя райисполкома не уменьшаются. «Поэтому на то, что происходит в экономике, им наплевать», - говорит Надежда.

«А если народ в нищете, то пусть так и будет. А вот чтобы зарплаты у них зависели от реального состояния экономики, то они бы думали и шевелились», - считает Надежда Иванова.

Несколько месяцев Надежда Иванова посещала судебный процесс над бывшим директором Кричевского цемзавода Леонидом Скотским. По данным следствия, тот создал на предприятии систему поборов. Работникам выдавали премии, которые они возвращали директору. За время суда допросили более 140 свидетелей. Собеседницу процесс поразил.

За отставку председателя райисполкома Сысоева Надежда Иванова собрала около трехсот подписей. За отмену декрета о «тунеядцах» - более четырехсот.

Праздновать 8-го марта некогда

Родилась Надежда Ивановна на Краснопольщине в деревне Холмы. Сейчас это поселение в радиационной зоне, но в нем еще остаются люди. Там в отчем доме живет и сестра собеседницы.

В Кричев Надежда Иванова попала, отучившись в Могилеве по распределению. Училась в Горецкой сельскохозяйственной академии, закончить которую не удалось. У собеседницы двое детей, внуки. С мужем живут четыре десятка лет.

Затем Надежда Иванова вспомнила, как подписывали 300 жителей Кричева в поддержку телеканала «Белсат».

«У кого нет возможности пользоваться интернетом, то этот независимый канал - как глоток свежего воздуха, - говорит она. - Люди смотрят его и делают выводы, какая у нас власть и жизнь. Для властей этот канал - как нож по сердцу. Он им не нравится, поэтому и делают все, чтобы он исчез».

«Кого нам, белорусам, надо опасаться, так это России, так как я вижу, что она натворила в Украине, - неожиданно изменила тему Надежда Ивановна. - Не оставляет ощущение, что что-то подобное может быть и у нас. Люди, которые не имеют доступа к альтернативной информации, защищают Россию. Их очень трудно убедить в том, что именно от России следует ожидать опасности. Таким я говорю: «Если у вас заберут кусок земли, будете ли вы молчать? Россия захватила Крым, развязала войну ... »Некоторые, услышав такой довод, задумываются».

«Но я бы не сказала, что здешние люди хотят объединения с Россией. По крайней мере те, с кем мне приходилось говорить, - добавляет собеседница. - С Россией они жить не хотят. Однако многие из Кричева, Климович, Костюковичей ездят за продуктами в Россию, так как она близко и там дешевле можно все купить. Я тоже, бывает, езжу».

«То, что появилась таможня на границе, кричевцы не приветствует, - продолжает Надежда Иванова. - В Сураже, куда ходит дизель из Кричева, полиция выборочно сверяет паспорта, однако строгого контроля пока нет. Россия боится наплыва мигрантов, как мне кажется. В Сураже не чувствуется, что там Россия. И люди говорят, как у нас, на смешанном белорусском и русском языках».

Собеседница говорит, что 8 марта, как раньше, не отмечает. «Сейчас другие заботы, да и времени нет на празднование», - добавляет она.

«Беларусь - моя родина, и куда бы я ни поехала, меня сюда тянет на родину», - сказала Надежда Ивановна в конце разговора.

«Очень мечтаю о том, чтобы Беларусь процветала. Теперь же она цветет только по государственному телевидению и в газетах», - пояснила свою мечтательную задумчивость собеседница.