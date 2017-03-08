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В четверг будет до +12 градусов

  • 8.03.2017, 12:30
  • 2,166
Фото: БелТА

Туман прогнозируется в отдельных районах Беларуси ночью и утром 9 марта.

В четверг будет облачно с прояснениями. Преимущественно в северо-западных и центральных районах страны пройдут дожди. Ветер юго-восточный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов, днем - 7-12 тепла, по югу - до плюс 14. В крайних северо-западных районах прогнозируется 4-6 градусов выше нуля. В республиканском центре обратили внимание, что в связи с теплой погодой на реках и водоемах продолжается активное разрушение ледяного покрова.

Выход на лед сейчас опасен, так как в ледяном покрове есть промоины, местами лед потемнел и быстро тает, сообщает БелТА.


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