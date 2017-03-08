Белорусы – Давыдько: Когда режим рухнет, БТ ответит за свою ложь 30 8.03.2017, 12:45

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Геннадий Давыдько

«Благодарные» зрители ответили на поздравления Геннадия Давыдько с 8 марта.

На странице Белтелерадиокомпании «ВКонтакте» вчера утром появилась поздравление с 8 марта от Геннадия Давыдько. Комментаторы «горячо» отреагировали на пожелания руководителя БТ.

Надо добавить, что комментарии «чистили» неоднократно, но они продолжали массово идти. Около 23 часов администраторы сообщества показались и снова закрыли возможность комментирования, сообщает nn.by.