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Анжелика Кербер возглавит рейтинг WTA

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  • 8.03.2017, 12:55
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Анжелика Кербер
Фото: Michael Dodge/Getty Images

Немка с польскими корнями потеснит с первой строчки американку Серену Уильямс.

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер вновь возглавил рейтинг ВТА из-за отказа первой ракетки мира Серены Уильямс выступать на турнире в Индиан-Уэллсе, сообщает официальный сайт соревнования. Американка лишится очков, полученных за выход в полуфинал этого турнира в прошлом году. Таким образом, 20 марта Кербер, в сентябре прошлого года уже обходившую Уильямс, займет первую строчку мирового рейтинга вне зависимости от результата своего выступления, пишет pressball.by.


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