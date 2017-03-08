Анжелика Кербер возглавит рейтинг WTA 1 8.03.2017, 12:55

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Анжелика Кербер

Фото: Michael Dodge/Getty Images

Немка с польскими корнями потеснит с первой строчки американку Серену Уильямс.

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер вновь возглавил рейтинг ВТА из-за отказа первой ракетки мира Серены Уильямс выступать на турнире в Индиан-Уэллсе, сообщает официальный сайт соревнования. Американка лишится очков, полученных за выход в полуфинал этого турнира в прошлом году. Таким образом, 20 марта Кербер, в сентябре прошлого года уже обходившую Уильямс, займет первую строчку мирового рейтинга вне зависимости от результата своего выступления, пишет pressball.by.