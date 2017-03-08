Эксперты подсказали, как быстро улучшить память 1 8.03.2017, 13:12

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Рекомендации, которые позволяют дольше сохранять в памяти необходимую информацию.

Память и стресс

Самым опасным врагом нашей памяти является стресс. В таких ситуациях необходимо расслабиться, закрыть глаза, глубоко вдохнуть и восстановить в памяти момент, который вам хотелось бы вспомнить, пишет сайт healthyliving.com.ua.

Если вы учитесь, то время от времени необходимо делать паузы. Отдыхайте и вспоминайте только что пройденный материал. Это позволит лучше его усвоить.

Если вам нужно выучить наизусть большое количество материала, делайте схемы и рисунки.

Таким образом вам станет легче запомнить информацию.

Почувствуйте интерес к тому, что необходимо запомнить, и подумайте о том, зачем вам это нужно.

Наша память идет в унисон с нашими чувствами и эмоциями, получая от них большое количество стимулов.

Из-за чего возникают так называемые провалы в памяти?

Обычно это происходит из-за невнимания.

Мы лучше запоминаем информацию, когда пишем и делаем пометки. Именно поэтому рекомендуется делать конспекты или записывать информацию в дневник. Благодаря им в дальнейшем мы можем еще раз повторить пройденный материал.

Память и информация

Когда мы плохо понимаем, о чем идет речь, нам становится труднее запомнить информацию.

Если мы направляем усилия на понимание идеи или концепта, между элементами последних устанавливаются связи. Они объединяют различные данные и понятия, в результате чего у нас формируется четкий образ идеи.

Сходные концепты лучше запоминаются, если их классифицировать.

Например, вы хотите составить список текущих дел. Можете выделить в нем несколько подпунктов: домашние дела, рабочие вопросы, отдых и т. д. Обозначив эти группы, вам станет легче запомнить информацию.

Также можно объединять информацию в группы, располагая элементы каждой из них в алфавитном порядке.

Не менее полезно повторять в слух информацию, которую вы желаете запомнить.

Произнесение слова в слух заставляет нас вспоминать о том, как оно произносится. В результате у нас остается воспоминание об этом.

Чтобы лучше закрепить информацию в памяти, не забывайте делать схемы и рисунки.

Если вам предстоит запомнить новую информацию, первым делом необходимо ассоциировать ее с тем, что вам уже известно.

Установление связи новых идей с уже имеющимися воспоминаниями позволит легче усвоить и в последующем восстановить полученную информацию. Ассоциация нового с уже известным крепко свяжет эти концепты.

Например, если вы хотите запомнить имя человека, свяжите его с чертами его внешности или какими-либо другими признаками.

Даже если в этой связи мало логики, вам будет легче запомнить данные.

Как не забыть то, что мы уже знаем? Одна из самых эффективных техник повторения усвоенного состоит в объяснении информации другому человеку.

Рекомендации, которые позволят укрепить память

1. Длина слов и чисел

Это идеальный способ запоминания длинных чисел. Каждую цифру нужно заменить на слово, которое содержит такое же количество букв, после чего составить из них фразу.

Чем длиннее число, тем эффективнее будет этот способ.

2. Придумайте сюжет

Придумайте историю, отражающую все концепты и идеи, которые нужно запомнить.

Наша память лучше сохраняет понятия, объединенные в общий сюжет, чем отдельные слова.

3. Цепочка

Этот способ напоминает предыдущий. Наш головной мозг лучше усваивает абсурдные сюжеты, чем истории, основанные на логике.

Поэтому, если вам необходимо запомнить список слов или какую-либо другую идею, придумай историю, которая включала бы в себя все эти понятия. При этом она может быть довольно абсурдной.

4. Правило первой буквы

Составьте простые фразы, которые начинаются с первых букв слов, которые необходимо запомнить.

Такие фразы могут быть смешными или ироничными. В этом случае их станет легче запомнить. Можешь придумать новое несуществующее слово из первых букв слов, которые хочешь запомнить.

5. Правило места

Эта техника основана на ассоциации слов с хорошо знакомым нам маршрутом.

Например, можете связать слова с комнатами своей квартиры. Мысленно пройдитесь по квартире, связывая каждый знакомый объект с понятием, которое нужно запомнить.