Бакиев: Живу с семьей в резиденции в Дроздах, но оплачиваю все коммунальные услуги 23 8.03.2017, 13:43

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Курманбек Бакиев

Фото: Reuters

Но уже в этом году беглый правитель Кыргызстана надеется переехать в собственный дом рядом с «Минск-Ареной».

Курманбек Бакиев, президент Кыргызстана в 2005—2010 годах, рассказал «Радыё Свабода» об обстоятельствах побега семь лет назад и о своей нынешней жизни в Беларуси.

Cкоро исполнится семь лет, как вы живете в Беларуси. Чем заполнен ваш день?

- У меня каждый день начинается со спорта. Каждый день, кроме субботы и воскресенья, а иногда и в субботу. 5—6 раз в неделю с утра час — час двадцать минут у меня спорт дома… Дети уходят в школу…

А на каких тренажерах?

- Беговая дорожка. Есть у меня тренажер, позвоночник растягивать, я его еще из Германии привез. Комплекс упражнений для спины, для поясницы, чтобы поддерживать себя в хорошей форме и не жаловаться. Люди, которые вели активный образ жизни, и потом, когда пенсионного возраста достигают, не могут остановиться, это уже как привычка. Например, занятия с детьми, с внуками, спорт, охота, рыбалка, немного работаю.

- А какая работа у вас?

- Работа такая… Я бы не стал сейчас комментировать, потому что не хочу превращать это в какую-то политическую историю, вокруг которой начнутся сплетни, слухи. Скрывать мне вообще-то нечего. Это работа в качестве консультанта, меня используют таким образом здесь мои бывшие партнеры. Вот такая работа. Я не сильно загружен работой. Больше занимаюсь детьми, внуками, собой. Раньше не было времени на это.

- А кто с вами сейчас с вашей семье? Чем заняты ваша жена, дети?

- У старших уже давно по двое-трое детей, а младшая дочь в 10-м классе учится здесь в гимназии, младший сын — в 6-м классе, учатся они очень хорошо, даже отлично. Недавно была олимпиада по английскому языку, дочь заняла первое место в районе и второе место в республике. Сын и дочь знают три языка — английский, русский, белорусский, имеют самые высокие оценки, особенно дочь — 9-10. Я горжусь, что они так хорошо учатся, и ведут себя неплохо. Жена работает, а в 8 утра дома уже никого нет.

- Расскажите о работе жены, пожалуйста.

- Она работает в гостинице «Минск» директором. Ранее два года работала директором в отеле «На Замковой». Она — банковский работник. Когда жили в Кыргызстане, начинала экономистом, потом в разных банках работала. Она неплохо знает финансы, банковский сектор, ориентируется в рыночной экономике и гостиничном и ресторанном бизнесе… Это уже не бизнес, это госструктура у нее… Достаточно успешно идет, дай Бог не сглазить.

- Она теперь обеспечивает семью, получается?

- Я этого не отрицаю. Я ей говорю, что на зарплату твою на Комаровку несколько раз, в «Корону» несколько раз сходить. Продукты полностью с ее карточки покупаем.

- А друзья у вас в Беларуси появились?

- Я человек общительный. 6-7 лет жить и не завести друзей? Есть у меня друзья разного возраста, разных профессий, разного уровня. Интересные у меня друзья.

- Имена вы бы могли назвать?

Имена не хотел бы называть, потому что опять-таки политическая окраска… Из правительства я особенно ни с кем не дружу. Все знают, что с Александром Григорьевичем мы друзья. Остальные — разные люди, есть из бизнес-структур, есть из госструктур, есть просто егеря, охотники, повара. Разные люди, из совершенно разных сфер деятельности.

- Вы говорили о дружбе с Лукашенко. Несколько лет назад первый президент Кыргызстана Аскар Акаев говорил, что Россия для него — вторая родина, и поэтому он сознательно выбрал Россию как место жительства. Он также говорил, что с его точки зрения, у вас «и у президента Беларуси одинаковые взгляды на власть», что вы с Александром Лукашенко — люди близкие по духу, что у вас одинаковые взгляды в политике, — потому, наверное, «это закономерно, что Бакиев оказался именно в Беларуси». Скажите, а почему вы выбрали Беларусь? Согласны ли вы с такой оценкой Аскара Акаева?

Я думаю, что такая оценка не совсем уместна. Если следовать логике Акаева, получается, что он близок к Путину по духу и стилю. Но я как человек, который хорошо знает Акаева и неплохо знает Путина, могу сказать, что это далеко не так. Да, мы с Александром Григорьевичем похожи, в чем-то не похожи, как все нормальные люди, как большинство людей. Но одну фразу я сейчас вспомнил. В Беларуси я бывал, когда еще являлся премьер-министром. А когда стал президентом, при первой нашей встрече Александр Григорьевич буквально следующее сказал: «Курманбек, я вырос от сохи, а ты вырос от станка». Вот в этом мы похожи. То есть, его рост начинался с рядового работника села, я же из рабочего класса. Естественно, мы — живые люди, в чем-то не похожи. Но вот так давать оценку, мне кажется, не совсем правильно.

- А изменилось отношение к Аскару Акаеву у вас после 2010 года? Поддерживаете ли вы контакты с ним?

- Нет, контакты мы не поддерживаем, каких-то особых отношений у меня с ним никогда не было. Он был президентом, я работал на различных должностях. Я работал руководителем удаленного горного района, губернатором двух самых крупных областей в Киргизии на юге и севере, работал премьер-министром. Дважды избирался в парламент. То есть у нас были нормальные рабочие отношения. Он — президент, я — подчиненный. И я никогда не считал его врагом, наоборот… Я относился к нему с уважением.

- В результате «Тюльпановой революции» он был вынужден покинуть страну, вы также были вынуждены спустя некоторое время покинуть страну. Здесь подобный мотив есть. Изменилось ли ваше отношение к нему как к президенту-изгнаннику?

- Нет. Он почти 15 лет проработал. Много очень сделал для страны в деле перехода в рыночную экономику. Кыргызстан — одна из немногих стран Центральной Азии, перешедших на свою национальную валюту, и т.д. Много демократических преобразований было сделано. Заслуг Акаева нельзя отрицать. Очень хорошие шли реформы… Хотя реформы безболезненно никогда не проходят. Я бы сказал, особенно неудачно прошла реформа в аграрном секторе, в отличие от Беларуси. Там разбомбили все колхозы-совхозы, и в 95—96 годах люди были на грани голода. Это была, конечно, большая ошибка. А в целом до 97—98 года, я считаю, он эффективно работал. Но жизнь есть жизнь, от ошибок никто не застрахован. Были всякие ошибки, о которых не хотелось бы говорить. А отношение у меня к нему не изменилось. Я как относился к нему уважительно, так и отношусь.

- Как вы отблагодарили Лукашенко за то, что вам предоставили политическое убежище? Как-то Роза Отунбаева в интервью рассказывала, что решение о предоставлении вам возможности покинуть Кыргызстан принималось на уровне руководства Казахстана, России и США, и в дальнейшем уже обратились к президенту Беларуси. Что вам известно об этом?

- Мне кажется, она права в том, что когда у нас случился вооруженный государственный переворот в апреле 2010-го года, я слышал… Я сам от Обамы не слышал, но он якобы попросил президента Казахстана, президента России (на то время Медведева), чтобы подумали о моей безопасности и безопасности моей семьи. Вроде бы, такой разговор был. Но почему я покинул Кыргызстан… После захвата «Белого дома» я девять дней находился на юге. И в один из дней мне звонил Путин, и сказал: «Курманбек Салиевич, было бы целесообразно вам покинуть страну, потому что если начнется региональный конфликт, то все повесят на вас со всеми последствиями». Видимо, дело к этому шло. Стали собираться определенные группы людей на юге, недовольных было много. А после этого был звонок Александра Григорьевича. Он так еще в шутку… я голос его знаю, мне трубку дали, его буквально первые слова: «Курманбек, ты еще живой?» Я говорю: «Живой, слава Богу». Второй вопрос был: «А ты комаров не сильно боишься?» Я думаю, чего это он шутит, мне здесь не до шуток, при чем здесь комары? В какой ситуации я нахожусь. Я говорю: «Нет, я ведь долго жил на Волге, в России, там комаров тоже…» А он: «А как ты смотришь, если я тебя заберу?» Я сразу согласился. Потому что нет языкового барьера. Я в качестве премьер-министра приезжал в Беларусь, слышал много о Беларуси, что это промышленно развитая страна. Кстати, когда я еще работал в Куйбышеве на заводе ЗИМ в вычислительном центре, как раз работал на ЭВМ Минск-22, Минск-32 белорусского производства. Поэтому я сразу согласился, принял это предложение и переехал.

- Как вы отблагодарили Лукашенко?

- Как я мог его поблагодарить… Прежде всего я благодарен, что ситуация не ухудшилась. Если бы я не уехал, то, наверное, ситуация бы ухудшилась в Кыргызстане. Во-вторых, семья моя была благодарна, особенно дети. Когда вооруженный захват власти произошел в Бишкеке, те, кто были с оружием, кричали: «У него есть жена, дочь и сын, надо их найти». Такое могли позволить себе только бандиты, которые себя считали революционерами. За то, что семью сохранил, я ему благодарен, все члены моей семьи благодарны. Редко правда, но мы встречаемся. В основном разговариваем на семейные жизненные темы, о политике практически не говорим, потому что я знаю, как он устает. И редкие встречи, которые у меня с ним бывают, еще я буду политикой забивать… Я сам не хочу говорить на эту тему, и он не говорит.

- Какую поддержку, помощь вам сейчас оказывает белорусское государство?

- Нет, мы за все услуги платим как положено. Нам выделен участок земли, 15 соток в черте города.

- В каком районе?

- Недалеко от «Минск-Арены».

- В Дроздах?

- Нет. Дрозды — направо, а это — по левую сторону, недалеко от «Минск-Арены». Там уже пять лет строим дом. Я надеюсь, в этом году весной закончим, переедем.

- А где живете сейчас?

- В Дроздах живем в резиденции, оплачиваем все услуги как положено — за жилье, за воду, за свет, за коммунальные услуги, за все. Мы на шее у белорусского государства не сидим. И за тунеядство тоже не платим: жена работает.

- В СМИ появлялась информация о том, что вы вкладывали средства в сельскохозяйственные проекты в Беларуси. Насколько эта информация соответствует действительности?

- Слухи тоже не возникают просто так. На сегодняшний день я ни в какую компанию деньги не вкладывал. Как только эта информация просочилась, кыргызстанцы уже проверяли (прокуратура или кто)… Хотя какое им дело, где и чем я занимаюсь.

- Вы же уже и гражданин Беларуси?

- Давно. Но они проверили, убедились, что меня там нет. Возможно в будущем буду, посмотрим, время покажет. А пока нет.

- В чем, на ваш взгляд, заключается основная разница между тремя президентами, которые живут в политической эмиграции — Аскаром Акаевым, Виктором Януковичем и вами?

- Я не хотел бы ничего говорить о Януковиче. Мы с ним не встречались, не общались, я его не знаю. И не зная человека, говорить о нем было бы не совсем справедливо. Акаев прежде всего ученый, потом политик. Я же производственник, а потом пришел в политику. Я не думал, что политикой буду заниматься. Принципиальная, наверное, разница в этом. А так, скорее, больше общего.