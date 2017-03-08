На Красной площади зажгли фаеры и вывесили растяжку «Долой!» 2 8.03.2017, 13:49

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Акции возле стен Кремля была приурочена к празднику 8 марта.

На Красной площади задержаны семь человек из-за развернутых активистками плакатов с надписями «Женщину — в президенты», «Женщину — в патриархи», «Вся власть — женщинам», «200 лет мужчины у власти. Долой!», сообщает «Новая газета».

Лозунги, с которыми активистки пришли к стенам Кремля, были выполнены на юбках и платках, поэтому участницам удалось пройти досмотр. Также активистки вывесили баннер «Национальная идея — феминизм» и зажгли фаера на одной из башен.

Всего в акции участвовали шесть девушек.

Кроме активисток (Елены Тищенко, Александры Орловой, Марины Тимофеевой, Леды Гариной), сотрудники правоохранительных органов задержали корреспондентов «Новой газеты» Елену Костюченко и Анну Артемьеву, а также фотографа Аркмана Ардена. Все они находятся в ОВД «Китай-Город».