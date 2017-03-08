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Работникам пинского «Полесья» часть зарплаты выдают «пайками»

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  • 8.03.2017, 13:53
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Архивное фото Vandrouka.by

Несогласным пригрозили разрывом контракта.

Работники предприятия пожаловались в прокуратуру на «натуральный расчет», который инициировала администрация, передает belsat.eu.

Как сообщает телеканал «Варяг», прокурорская проверка выявила, что руководство ОАО «Полесье» приказала выдать часть зарплаты продуктами. Причем назвали этот документ «существенными изменениями условий труда» и прописали, что если работник не согласен с такой оплатой, то с ним разорвут контракт.

В прокуратуре признали приказ незаконным и опротестовали его. Однако, для работников ОАО «Полесье» ничего не изменилось - руководство предприятия просто переписало свой приказ согласно действующему законодательству и продолжает выдавать часть зарплаты продуктами.

Горожане, работающих на трикотажном комбинате говорят, что таким образом зарплату выдают вот уже 5 месяцев. Сначала это были продуктовые наборы на сумму 25 рублей, в которые входили гречка, рис, тушенка, сахар, макароны, консервированные кукуруза, горошек и килька, масло подсолнечное, мука и майонез. Причем цены на эти продукты на 30-40% выше, чем в городских магазинах. Потом позволили работникам самим выбирать какие продукты им необходимы, но обязательную сумму повысили до 35 рублей.


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