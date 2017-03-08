Обожающая наряжаться в костюмы собака стала звездой Сети 8.03.2017, 13:59

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Многим, кто встречает на улицах Шанхая эту необычную собаку, на первый взгляд кажется, что перед ними маленький ребенок.

Среди нарядов необычного животного есть и роскошные платья, и разноцветные леггинсы, и даже парик, благодаря которому модница может похвастаться роскошной каштановой вьющейся шевелюрой. При этом собака очень уверенно чувствует себя, расхаживая на задних лапах, пишет 120.su.

Следуя по бетонным плитам, собака не спотыкается, не оступается и идет так гордо, как будто сама в восторге и от себя, и от своих ярких нарядов.

В Шанхае эта милашка стала уже чем-то вроде местной достопримечательности, а все благодаря своему хозяину господину Фангу, которого она ежедневно сопровождает на продуктовый рынок.

Мужчина взял свою питомицу в дом чуть более пяти лет назад, подобрав ее на улице. Его сразу поразило, как быстро собака научилась ходить на задних лапах и с каким удовольствием восприняла попытки принарядить ее.

Впрочем, не все пользователи интернета при просмотре видеороликов и фотографий с замечательной собакой приходят в восторг. Находится и немало тех, что упрекает господина Фанга в жестоком обращении со своей питомицей, ведь хождение на задних лапах не слишком полезно для собак.