8 марта витебчанка подала в суд из-за налога на «тунеядство» 4 8.03.2017, 14:25

“Марш рассерженных белорусов” в Витебске

Фото: Ольга Витебская

Это будет уже шестым процессом против незаконного побора властей.

Очень символично, что сегодня, во время так любимого всеми женщинами праздника 8 Марта, жительница нашего города Трощенко Наталья подала жалобу в суд Октябрьского района города Витебска, пишет «Витебский курьер».

В жалобе говорится про ущемление прав и законных интересов Натальи. Ведь она также, как и многие, получила «письмо счастья» с требованием оплатить 360 рублей сбора на финансирование государственных расходов. В документе девушка выражает свое несогласие со включением в базу персональных данных в качестве лица, не участвующего в финансировании государственных расходов. А требования, предъявленные по уплате сбора, незаконными, необоснованными и ущемляющими права.

Чем Наталья обосновала свою жалобу накануне праздника, который ежегодно отмечается ООН как Международный день борьбы за права женщин?

1. Согласно Конституции Республики Беларусь человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства, что определяет содержание политических, экономических, социальных и правовых отношений, устанавливаемых и охраняемых Конституцией.

Признание человека и его достоинства, равных и неотъемлемых прав служит основой свободы, справедливости и всеобщего мира. Это нашло закрепление во Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах.

В Конституции определены и такие ценности, как демократическое социальное правовое государство, демократия, верховенство права, справедливость и равенство, парламентаризм, конституционная экономика, которые находятся в системной взаимосвязи и требуют обеспечения необходимого баланса в процессе демократического развития общества и государства.

Основами конституционного строя в Республике Беларусь установлен принцип верховенства права:

«Государство, все его органы и должностные лица действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства» (ст. 7 Конституции).

«Обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства», – гласит статья 21 Конституции.

В соответствии со ст. 59 Конституции Республики Беларусь:

«Государство обязано принимать все доступные ему меры для создания внутреннего и международного порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан Республики Беларусь, предусмотренных Конституцией.

Государственные органы, должностные и иные лица, которым доверено исполнение государственных функций, обязаны в пределах своей компетенции принимать необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод личности.

Эти органы и лица несут ответственность за действия, нарушающие права и свободы личности».

2. Конституция допускает приостановление прав и свобод личности только в условиях чрезвычайного или военного положения (ст.63) и ограничение прав и свобод личности только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц (ст.23).

Чрезвычайное или военное положение в Республике Беларусь не объявлялось.

Решение государственного органа не раскрывает для достижения какой цели (в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц) нарушено мое право не подвергаться принудительному труду по смыслу ст. 8 Международного пакта о гражданских и политических правах и ст. 41 Конституции.

3. Ст. 41 Конституции провозгласила, что гражданам Беларуси гарантируется право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека, то есть право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда. Согласно этой же статье, принудительный труд запрещается.

Аналогичный запрет содержится в ст.13 Трудового Кодекса Республики Беларусь (далее – ТК).

Таким образом, содержание ст. 41 Конституции, наряду с иными гарантиями прав и свобод, позволяет утверждать, что гарантируется как право на свободный труд, так и право не заниматься трудовой деятельностью.

Согласно определения Международной организации труда (МОТ) принудительный (обязательный) труд – это всякая работа или служба, требуемая от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно.

Республика Беларусь – член МОТ с 1954. В 1956 наша страна ратифицировала Конвенцию о принудительном или обязательном труде и в 1995 году – Конвенцию № 105 об упразднении принудительного труда.

Данные конвенции налагают на Республику Беларусь обязательства по претворению их положений в жизнь.

В 1973 году Республика Беларусь ратифицировала Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.

Согласно ст. 8 Международного пакта о гражданских и политических правах «никто не должен принуждаться к принудительному или обязательному труду».

Статья 6 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах закрепила право каждого человека «на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который он свободно соглашается».

В силу части 4 ст. 8 ТК, если международным договором Республики Беларусь или конвенцией МОТ, участницей которой является Республика Беларусь, установлены иные правила, чем предусмотренные законодательством о труде Республики Беларусь, то применяются правила международного договора или конвенции.

Объявляя себя демократическим правовым государством (часть первая статьи 1 Конституции), Республика Беларусь должна следовать добровольно принятым на себя в рамках международных соглашений обязательствам, что подтверждается положениями Венской конвенции о праве международных договоров, в силу которых каждое государство обладает правоспособностью заключать договоры, обязательность которых для него невозможна без выражения соответствующего согласия (статьи 6 и 11), каждый договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно исполняться (статья 26), при этом участник не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора (статья 27).

Комитет по нормам и стандартам МОТ на своем заседании в рамках ежегодной Конференции труда в Женеве 2 июня 2016 осудил факты принудительного труда в Беларуси и призвал белорусское правительство

«принять все меры к тому, чтобы пресекать использование принудительного труда, а также воздерживаться от принятия законодательства, которое может быть равносильным использованию принудительного труда».

Комитет призвал Республику Беларусь внести изменения в Декрет с целью недопущения принудительного труда.

4. Конституция гласит:

«никто не может быть понужден к исполнению обязанностей, не предусмотренных Конституцией Республики Беларусь и ее законами, либо к отказу от своих прав» (ст. 58).

Применительно к ст. 41 Конституции любое физическое лицо, обладающее трудовой правоспособностью, само вправе определять, работать ему или нет. Конституцией не предусмотрена обязанность трудиться, поэтому стимулирование меня к трудовой деятельности путем применения санкций в виде обязательного сбора, неуплата которого влечет административное наказание, в том числе арест до 15 суток, есть ничто иное как понуждение к принудительному труду, к исполнению обязанностей, не предусмотренных Конституцией.

5. Обязанность в финансировании государственных расходов установлена ст. 56 Конституции:

«Граждане Республики Беларусь обязаны принимать участие в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей».

Беларусь, как и многие страны мира, формирует свой бюджет и осуществляет государственные расходы в основном за счет налогов (прямых или косвенных).

К прямым налогам Налоговый Кодекс Республики Беларусь (далее – НК) относит: налог на прибыль, подоходный налог, налог на недвижимость, земельный налог и др.

Косвенные налоги: налог на добавленную стоимость (далее – НДС), акцизы и т.п. Они включаются в цену товара (работ, услуг) и в результате этого оплачиваются покупателями. И хотя плательщиками косвенных налогов (НДС, акцизов) признаются установленные НК производители товаров (работ, услуг), их полная сумма оплачивается конечным потребителем (покупателем). В данном случае неважно, когда, кем и на основании каких расчетов будет произведена уплата налога в бюджет, но я, как гражданка, участвую в этой цепочке непосредственно самым прямым образом: покупаю товары длительного пользования, продукты питания, одежду, обувь; оплачиваю подакцизные товары: алкогольные напитки, табачные изделия, автомобильные бензины (их перечень предусмотрен ст. 111 НК); услуги ЖКХ и т.д.

Поэтому Наталья в своей жалобе указала:

Независимо от того, работаю или нет, обращаюсь в государственные органы, нотариальные конторы, суды и т.п. За услуги этих учреждений оплачиваю пошлину, сборы, иные платежи в установленных законодательством размерах.

Таким образом, мое участие в этих договорных и иных отношениях в полной мере отвечает требованиям ст. 56 Конституции об обязанности принимать участие в финансировании государственных расходов «путем оплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей».

6. Конституция и НК имеют в виду обязательную уплату государственных налогов с налоговых баз при определенных видах деятельности; уплату, как уже отмечалось, косвенных налогов по сделкам купли-продажи, по выполнению работ, оказанию услуг и т.п.; уплату установленных размеров пошлины, иных платежей и сборов за выполнение юридически значимых действий в интересах граждан со стороны государства (услуги). К примеру, госпошлина за обращение в суд, нотариальную контору, таможенные платежи, регистрационные сборы и др.

Применительно к данному сбору за тунеядство затруднительно найти и определить элементы обложения. Этот сбор не вписывается ни в какие устоявшиеся в мировой практике правовые рамки обоснования необходимости взимания налогов, пошлин и иных целевых платежей.

Далее женщина пишет в документе:

Оценивая вмешательство государства, в лице ИМНС Республики Беларусь по Первомайскому району г.Витебска, в мое право не подвергаться принудительному (обязательному) труду в связи с требованием уплаты денежного сбора по признаку моей незанятости в 2015 году по отношению к работающим и иным категориям граждан, требуя от меня под угрозой наказания уплаты сбора на финансирование государственных расходов, что в конечном итоге является наказанием за мое право не работать, прихожу к выводу, что применение требований по уплате сбора противоречит ст. 8 Международного пакта о гражданских и политических правах, ст.2 Конвенции МОТ №29 о принудительном или обязательном труде, статьям 23, 41, 56, 58 и 63 Конституции Республики Беларусь.

Напомним, что первым белорусом, который через суд отбивался от скандального налога был житель Гомеля Александр Семенов. В его случае суд постановил прекратить рассмотрение дела «ввиду неподведомственности». Однако за несколько дней до начала процесса Семенова освободили от уплаты сбора и даже предложили работу сторожа. Также в суд подал житель Каменецкого района Сергей Сиводедов, он также не считает себя «тунеядцем». Третьим белорусом, который подал в суд на «тунеядский» налог, стал сын бывшего политзаключенного Юрия Рубцова Виктор. Четвертым стал известный видеоблогер Максим Филиппович, который 28 февраля обратился с жалобой на налоговиков в суд Советского района Гомеля.

6 марта временно неработающий житель Гомеля Дмитрий Сабуров также обратился в суд Железнодорожного района чтобы доказать свое участие в финансировании государственных расходов.