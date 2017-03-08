Безвизовый въезд в Беларусь обошелся иностранным музыкантам в $3 тысячи 18 8.03.2017, 14:09

Четыре дня пребывания им посчитали за шесть.

Об этом в «Фейсбуке» рассказала солистка Белгосфилармонии Наталья Котова.

- Выдающиеся пианисты Анна Луиз-Тюржон и Эдвард Тюржон после блистательного выступления на фестивале Duettissimo не смогли улететь домой запланированным рейсом. Они были не допущены на самолет. Проблема возникла из-за разного подсчета суток.

Оказалось, пять суток отсчитываются не с момента въезда в страну. Если человек прилетел в 23.55, то этот день будет считаться первым полным днем пребывания. То же самое и с отъездом: вылет в 00.05 тоже засчитают за полный день. В итоге, если смотреть по штампам, пианисты из Канады пробыли у нас в стране 4 суток и 17 часов. Но пограничные службы засчитали это за 6 дней.

- Нашим дорогим гостям пришлось заплатить штраф, оформить визу и купить заново билеты в Торонто, потому что из-за разбирательств, длившихся около трех часов, они опоздали на свой самолет! Итого белорусское гостеприимство обошлось им в сумму около 3000$! Как же стыдно и обидно! - написала Наталья.