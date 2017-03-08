История самого талантливого белорусского боксера 1 8.03.2017, 14:24

Иван Баранчик

Как 24-летний житель Солигорска покоряет боксерский Олимп.

В боксерском мире его зовут «The Beast» – «Зверь». Ему всего 24 года. Но его уже называют в Америке восходящей звездой бокса и одним из самых талантливых бойцов современности, пишет tribuna.by.

Иван Баранчик родился в 1993 году в небольшом городе Амурске, что в Хабаровском крае. Но когда Ваня был еще младенцем, родители перебрались в Солигорск. В Беларуси Баранчик и начал познавать азы бокса, когда в 12 лет пришел в секцию местного тренера-энтузиаста Валерия Торжецкого.

Первая большая победа пришла к Ивану в 2009 году: 16-летний паренек стал лучшим на юниорском чемпионате мира. Позже было несколько чемпионств по Беларуси и служба в армии, а в 2014 году Иван принял решение перейти в профи. Свои два первых боя белорус провел на родине. Однако чуть позже Баранчик стал частью американской промоутерской команды Fight promotions inc., в которой занимаются делами многих боксеров с постсоветского пространства и которой владеет достаточно известный в боксерских кругах Макс Альперович.

Иван уехал жить и тренироваться в Бруклин. И, судя по всему, работа спорится. За два года Баранчик провел в Штатах 12 боев и победил во всех. Причем 9 побед Баранчик одержал нокаутами.

Впервые о белорусе, как о звездочке, заговорили в марте прошлого года. Тогда Баранчик отправил в нокаут на тот момент непобежденного Николаса Гивэна. Причем Иван расправился с соперником очень быстро и красиво – для победы понадобилось всего 20 секунд, а поверженный Ник уполз под канаты (фрагменты боя есть в видеонарезке в самом низу этого поста).

С сентября 2016 года Баранчик провел три боя, в которых одержал важные победы судейскими решениями. Сначала поверг также до этого непобежденного китайца Ван Шимина, а затем двоих американских «латиносов» – Вилберта Лопеса и Абеля Рамоса.

К слову, последний бой белоруса многие эксперты уже включают в список лучших перфомансов года. 10 февраля Баранчик с Рамосом выдали самую настоящую 10-раундовую войну – «рамбл», как принято говорить в боксе. Бой в Майами впечатлил и промоутеров, и простых любителей бокса: зрелищные обмены, минимальная защита и куча нокдаунов. Причем отсчет рефери проводил как для одного, так и для другого бойца (Рамос побывал в нокдауне дважды, Баранчик – раз). Но в итоге судьи единогласно отдали победу по очкам «Зверю» (97-92, 99-91, 97-93). Полную версию поединка можно посмотреть здесь. Ниже – главные моменты боя.

– Иван — боец на потеху публике, чрезвычайно храбрый и с невероятными кондициями, – описал происходившее в ринге сопромоутер Баранчика Тони Холден. – В бою он пропускает, бывает потрясен и окровавлен, но, как и великий Артуро Гатти, благодаря силе воли находит способ победить. Думаю, он может стать следующим Гатти.

Но нужно ещё немало поработать.

Как отметили люди, отвечающие за статистику, за 10-раундовый бой Рамос и Баранчик на двоих нанесли аж 664 точных удара, причем 482 из них были силовыми. Поверьте: это очень впечатляющие цифры. Для сравнения легендарный бой 2002 года между Артуро Гатти и Микки Уордом имел сопоставимые показатели – 618 ударов, 521 – силовой.

– Баранчик с Рамосом устроили замес на века, – сказал в прессе знаменитый американский промоутер Лу Дибелла. – Считаю, сравнение с боем Артуро и Микки очень точное. Атакующая манера и желание пропустить, чтобы потом ввалить посильнее у Баранчика похожи на качества Артуро. Считаю, он вполне может белорусским Гатти.

– Мне приятно это сравнение, потому что Гатти – большое имя в истории бокса, – ответил Баранчик. – Я ценю это, но если честно, я бы хотел улучшить мою защиту и не принимать так много ударов. Мне приятно слышать, что люди видят мою силу и мое хорошее физическое состояние, но мне только что исполнилось 24 года и поверьте мне, я стану намного сильнее физически и лучше подготовленным технически.

Бой Баранчика с Рамосом вызвал неплохой фидбэк со стороны именитых боксеров. К примеру, украинский супербоец Василий Ломаченко тоже лестно отозвался о белорусско-американской битве: «Кто не смотрел этот бой – обязательно посмотрите. Они там такой замес устроили!»

Баранчик прогрессирует неимоверными темпами. За два года Иван из пустоты взлетел в топ рейтинга полусредневесов (до 63,5 кг) и уже занимает 6-ю позицию в списке IBF. Пока титулом по этой версии владеет боец из Намибии Джулиус Индонго. Но если Баранчик продолжит также крушить оппонентов, то вполне может в ближайшие год-полтора рассчитывать на титульный бой. К слову, любопытно, что в этой же весовой категории, но по другой версии, одним из хэдлайнеров является еще один белорус: Кирилл Релих занимает первую строчку рейтинга WBA. В октябре 27-летний уроженец Барановичей дрался за пояс с британцем Рикки Бернсом, но проиграл судейским решением.

Баранчик же сейчас отдыхает и проходит восстановительные процедуры в Америке – во время нокдауна в бою с Рамосом белорус подвернул голеностоп.Иван признается, что скучает по родине, но понимает, что работать гораздо лучше в США. И Баранчик готов к новым вызовам.