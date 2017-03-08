Николай Черноус: В отставку должен уйти не только Лукашенко, но и все его чиновники 1 8.03.2017, 14:51

Николай Черноус

Возмущенные жители Барановичей приедут 25 марта поддержать акцию протеста в Минске.

Об этом сайту Charter97.org заявил барановичский активист и предприниматель Николай Черноус.

- Вы активно боретесь со скандальным налогом на «тунеядцев», устраиваете яркие пикеты. Как оцениваете акции протеста, которые прошли в последнее время по городам Беларуси?

- Такой волны возмущения власти не ожидали, а мы добились, что у них наконец-то прорезались глаза на недовольство людей. Я на одном из пикетов заявлял, что если налог на «тунеядцев» не будет отменен, то мы перекроем автомобильные и железнодорожные трассы, и тогда чиновники увидят негодование людей.

Кстати, на акции протеста 5 марта Бресте же перекрыли проспект, так что прорезались у властей глаза, а то были узкие, как у китайцев.

- Воскресный Марш протеста в Бресте поразил Беларусь…

- Акция в Бресте прошла на высшем уровне! Несколько тысяч жителей города вышли на Марш и четко продемонстрировали свою позицию.

- 25 марта лидеры оппозиции призвали белорусов приехать на День Воли в Минск. Вы поддерживаете их инициативу?

- Однозначно, Барановичи солидарны и поедут на акцию 25 марта поддержать минчан. Об этом мы заявили еще на акции протеста в нашем городе.

- Что белорусы, на ваш взгляд, должны делать дальше?

- Дальше нужно распределять по городам, и требовать райисполком и исполком уходить добровольно – это кузницы жуликов!

Чиновники должны освободить свои места. Не только Лукашенко должен уйти, все его чиновники должны уйти.