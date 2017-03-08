Названы шесть простых способов, чтобы стать умнее 8.03.2017, 14:45

Как и любое другое качество, интеллект можно развить.

«Как стать умнее?» — этот вопрос, естественно, мучает многих. Можно долго спорить и рассуждать на тему отличия «интеллекта» от «житейского ума», пишет издание poznaysebia.com.

В любом случае, как и любое другое качество, ум можно развить. Конечно же, если приложить достаточно усилий. Так как же стать умнее?

1. Читайте книги

Это, наверное, самый главный совет для развития умственных способностей. Книга – ваш универсальный помощник в достижении своей цели. Чтение поможет вам выражать свои мысли чисто, расширит кругозор и сделает вас интересным собеседником. Кроме того, книги дают еще одно немаловажное преимущество – вы будете доминировать над людьми. Внимательно подходите к выбору книг и тогда вы сумеете стать умнее.

2. Общайтесь с людьми умнее вас

Если вы – самый умный человек в своем окружении, вам пора менять его. Общение с мыслящими людьми заставляет нас думать, и, как следствие, мы сами становимся умнее. Прекратите отношения с глупыми друзьями, как бы это ни было тяжело. Окружение делает нас, и это уже давно не секрет.

3. Думайте и размышляйте

Это то, к чему вы стремитесь. Ум – плод вашего сознания. Анализируйте каждую ситуацию, которая происходит с вами с разных точек зрения. Размышляйте над книгами, поступками, разговорами. Прерывайтесь ненадолго, чтобы остаться в одиночестве и подумать. Прислушивайтесь к мнениям, но делайте выводы самостоятельно.

4. Фиксируйте мысли

Обязательно записывайте свои мысли. Через некоторое время, прочтя эти записи, вы обнаружите прогресс собственного интеллекта. Возможно, вы улыбнетесь или даже ужаснетесь своим прошлым записям. Знайте, что критическое отношение к собственным ранним изречениям – признак прогресса. Это позволит вам двигаться дальше и знать, что вы стараетесь не напрасно.

5. Контролируйте себя

Временами вас будут посещать мысли, что все, что вы делаете напрасно. Это нормально. Чтобы достичь успеха в любом деле нужны желание и упорство. Развивайте в себе силу воли. Дочитывайте книги. Записывайте свои идеи и мысли. Выходите на контакт с интересными людьми, даже если вам страшно или просто лень. Только заставляя себя двигаться, вы сможете стать умнее. Ведь, как известно, труд сделал из обезьяны человека.

6. Дайте себе время

Поймите, что нельзя стать умнее в одночасье. Приготовьтесь к тому, что ничего не бывает сразу и без усилий. Вам придется серьезно проработать над собой, чтобы стать умнее. Просто дайте себе время, и у вас все получится. Главное, не опускайте руки. Верьте в себя, только тогда вы исполните свою мечту.