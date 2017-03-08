Безвизовый режим ЕС с Грузией начнет действовать с 28 марта 2 8.03.2017, 15:05

Постановление об отмене виз для граждан Грузии опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Постановление о введении безвизового режима для граждан Грузии опубликовано в Официальном журнале Европейского Союза в среду, 8 марта. Это положение вступит в силу спустя 20 дней после публикации, 28 марта, сообщает DW.

Отмена виз с Евросоюзом позволит гражданам Грузии с биометрическими паспортами въезжать на территорию стран, входящих в Шенгенскую зону, на срок до 90 дней в течение полугода без визы. Безвизовый режим не дает права на трудоустройство в странах ЕС.

Действие режима распространяется на 22 страны ЕС (кроме Ирландии, Великобритании, Хорватии, Кипра, Румынии и Болгарии), а также на Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

2 февраля за введение безвизового режима для граждан Грузии проголосовал Европарламент. 27 февраля это положение одобрил Европейский совет.