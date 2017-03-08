Минчане – правительству: Вы уволены! 8.03.2017, 15:15

Креативная акция прошла возле Дворца независимости в Минске.

В одном из подземных переходов Минска недалеко от Дворца Независимости активисты «Пошуга» наклеили плакаты, на которых был изображен Дом правительства, на фоне которого написаны выдержки из Трудового кодекса Республики Беларусь, а также часто задаваемый вопрос и пожелание от белорусского народа в адрес правительства – «А вы то сами справляетесь со своими трудовыми обязанностями?» и «Вы уволены!».

Об этом активисты сообщили в своей группе «ВКонтакте».

«Наиболее животрепещущей темой обсуждения в белорусском обществе является «Декрет №3» больше известный, как «Налог на тунеядство», который по своей сути целиком и полностью носит антиконституционный и антинародный характер. А главное то, что народ пытаются выставить лентяями и дураками те, кто за наш с вами счет, зажирев и сидит в чиновничьих кабинетах. Те, кто забыли, что они являются лишь нанятыми народом работниками, и мы в любой момент можем попросить их освободить занимаемые должности, в случае несоответствия требованиям, которые мы же им и предъявляем. Чиновники должны покинуть свои кабинеты, если они не справляются со своими обязанностями.

За последние годы власть только и делала, что измывалась над нами:

Повысился пенсионный возраст. Стаж для выхода на пенсию увеличили, не учитывая при этом время потраченное на уход за детьми, учебу и службу в армии.

Отсутствие плюрализма привело к очевидному политическому кризису.

Бюджет пополняется за счет штрафов, наказаний, конфискаций, нарушений прав собственности. Уродливый «Налог на тунеядство» стал апогеем правительственной глупости. Штрафы пытаются взымать даже с мертвых, что само по себе абсурд. Как сообщил на брифинге в Гомельском облисполкоме начальник главного управления юстиции Валентин Макаревич, с 1 июля может начаться опись имущества у тех, кто не уплатил налог за «тунеядство». У мертвых, наверное, начнут отбирать гробы! Все решения правительства были направлены против людей.

Каждый год дорожают услуги ЖКХ. Пенсий стариков еле хватает, чтобы оплачивать коммунальные платежи.

За 9 месяцев ВВП сократился на 2,7%, экспорт товаров на 15%.

Правительство так и не сумело найти инвесторов, не создало новых рабочих мест — и особенно остро эта проблема стоит в регионах. Снизилась заработная плата, но труд стал гораздо более интенсивным. За все промахи правительства, за его полнейшую некомпетентность вновь отвечает народ собственным благополучием.

Населению обещали рост реальных доходов, а на деле получили их рекордно высокое падение, за январь-октябрь 2016г. - на 7,3%.

За год складские запасы выросли почти на 400 млн рублей, до общей суммы в 3,74 млрд рублей.

Международная конфедерация профсоюзов опубликовала Глобальный индекс по правам рабочих за 2016 год. Международная конфедерация профсоюзов (МКП) отнесла Беларусь к числу стран, где отсутствуют гарантии прав трудящихся. Это следует из Глобального отчета МКП по правам трудящихся за 2016 год.

Власть продолжает настаивать, что кризис временный, но выходом из него занимаются те же самые люди, те же структуры, которые и завели Беларусь в кризис. Те, у кого не работает мотивация, но доминируют шкурные и местечковые интересы. При сохранении сильной централизации политической и экономической власти Беларусь обречена повторить судьбу СССР в миниатюре. Это очевидный факт.

Спросите у себя, за чей счет чиновники строят себе дворцы и резиденции, летают по стране на вертолетах и самолетах, отправляют своих детей-бездельников в путешествия? За чей счет самопровозглашенная элита возродила крепостное права и кому забросили ярмо на шею, чтобы высасывать для своего богемного образа жизни последние капли крови из народа? Не пора ли понять, что время феодалов и царьков прошло, не пора напомнить им что случается с негодяями, которые «зажрались»?

Борись за свои права!», - написали организаторы акции.