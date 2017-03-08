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В Минске прошел концерт Лявона Вольского
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8.03.2017, 15:23
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ЛЯВОН ВОЛЬСКИЙ
Фото: charter97.org/Иван Межуй
Концерт известного белорусского музыкант состоялся в баре Beer&Wine.
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