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В Минске прошел концерт Лявона Вольского

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  • 8.03.2017, 15:23
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ЛЯВОН ВОЛЬСКИЙ
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Концерт известного белорусского музыкант состоялся в баре Beer&Wine.







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