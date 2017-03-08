«По какому праву государство запускает алчную руку в наш и без того пустой кошелек?» 10 8.03.2017, 15:45

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Фото: AP/Сергей Гриц

Вынужденная продавать медаль для уплаты налога на «тунеядство» пенсионерка не скрывает своего возмущения.

Бывшая учительница из Житковичского района Людмила Богуш хочет продать медаль «За трудовую доблесть», а за вырученные деньги заплатить за сына налог.

Ее сын Николай имеет проблемы со здоровьем, а работу по специальности, которую приобрел в Могилевском библиотечном техникуме, долгие годы найти в районе не может.

Медаль - это единственное, что я могу продать, хотя в сравнении с налогом он стоит копейки,- рассказала пенсионерка.

«К сожалению, медалью моей пока не заинтересовались. В начале я всерьез думала, что моя медаль «За трудовую доблесть», которую я получила как учительница начальных классов еще в 70-е годы прошлого века, поможет сыну. Сведущие люди недавно объяснили, что за медаль я могу в пересчете на твердую валюту выручить долларов 20, а налог тянет почти на 200 долларов. Медаль - это единственное, что я могу продать, хотя в сравнении с налогом она стоит копейки.

Пенсия у меня за три с половиной десятилетия педагогической работы едва превышает 300 рублей, а налог - 360. Больший, чем моя месячная пенсия. Мы же с сыном на мою пенсию живем. Концы с концами и так еле сводим, а тут еще этот налог» , - рассказала Людмила Богуш журналистам «Радыё Свабода».

Ее сыну Николаю 33 года, имеет проблемы со зрением и почками, окончил библиотечный техникум, говорит Людмила Богуш:

«Не раз обращался в Житковичи в отдел культуры, теперь он уже называется идеологии, культуры и по делам молодежи. Отвечали: «Ждите». Прошел год культуры, в который закрывали и клубы, и библиотеки. В нашей Рудне на библиотеку повесили в нагрузку на заведующую клуба.

Сын регистрировался в центре занятости, но там ему тоже ничего не нашли по специальности. Наконец предложили переучиваться на кочегара. Согласился. Взял направление, стал проходить медицинскую комиссию. Так врачи завернули обратно: по здоровью не пропустили. Теперь же котельные работают преимущественно на дровах, угле. Сказали, что года через два зрение может совсем потерять. Вот так и остался сын в «тунеядцах».

Госпожа Богуш негативно относится к декрету № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», согласно которому белорусы, не работали более 183 дней в год, должны платить специальный налог:

«Если бы была работа, если бы чиновники всех мастей и рангов заботились в каждом районе, чтобы обеспечить людей работой, в таком случае можно было бы подумать и о налоге на социальное иждивенчество. Ага, здоровый молодой человек имеет возможность работать, но не хочет - значит, плати. А если вы не можете предложить работу, то не люди же виноваты, что остаются безработными. Это чиновники, слуги народные работают лишь бы как, получая высокие зарплаты. Так какое тогда право вы имеете запускать алчную руку в наш и без того пустой кошелек?

Или советуют еще: обратитесь в сельсовет, в районную комиссию, а они приедут осматривать ваше жилище, выяснять материальное положение семьи. Это что же за унижение такое ?! Разве вы дали моему сыну материальные блага нажить? Вы же приходите, по сути, мое материальное положение выяснить. Так разве не известно, сколько я заработала у государства за три с половиной десятилетия работы в школе?

Мне уже семьдесят лет. Помню, что в советское время брались за «тунеядцев». Но тогда и работу предлагали на каждом шагу.

Сын, когда получил «письмо счастья» с налоговой инспекции, то отписал им и в райисполком, что не может устроиться на работу, что декрет № 3 противоречит Конституции нашей страны. Райисполком на это промолчал - ни слуху ни духу, а налоговая инспекция прислала письмо, в котором указала: право на освобождение от налога отсутствует».