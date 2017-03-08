Швейцарский журналист: Море цветов на 8 марта в России - сродни продаже индульгенций 2 8.03.2017, 15:50

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Празднование 8 марта в РФ - довольно противоречивая традиция.

Об этом пишет журналист швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung Беньямин Трибе (перевод – inopressa.ru).

"С приходом марта мужчины во многих странах бывшего соцлагеря ходят по улицам с затравленным взглядом. Причина - Международный женский день, - рассказывает автор. - Этот праздник был введен по инициативе социалистов и потому считался важным событием в государствах Восточного блока. В большинстве из них, и особенно в России, так и осталось: то ли по традиции, то ли из-за диктата общества мужчины обязаны 8 марта заваливать женщин цветами".

"Так, супруг дарит супруге пышный букет, влюбленный молодой человек вручает любимой розы, а начальник своим подчиненным женского пола - более нейтральную растительность, - утверждает Трибе. - Но в Советском Союзе женщины были вовлечены в трудовую деятельность наравне с мужчинами и, помимо этого, должны были выполнять всю домашнюю работу, так что мартовские церемонии являются сомнительной традицией. А на фоне того, что в России насилие в семье - серьезная и большая проблема, ежегодное море цветов можно, хоть это и цинично, интерпретировать как торговлю индульгенциями".

Россия является одним из крупнейших рынков сбыта цветов в мире, и, даже несмотря на экономический кризис, продажи цветов растут. По данным агентства BusinesStat (Москва), в 2010 году "каждый из 143 млн россиян купил около 11 цветков. Если эта тенденция продолжит нарастать, к в 2019 году это количество удвоится", пишет журналист.

"Вообще, любовь россиян к цветам коренится в русской любви ко всему яркому и блестящему, что по западным меркам считается безвкусицей. Однако эта любовь вполне понятна по причине долгой зимы с ее тусклыми красками, трудного быта и серости большинства постсоветских городов", - комментирует автор.

Со времен кризиса в Украине и введения западных санкций, добавляет Трибе, Россия хочет снизить свою зависимость от импортной продукции. Цветы из Голландии были объявлены опасными для здоровья. Тем не менее, в 2015 году только 12% выручки от продажи цветов в России пришлось на отечественную продукцию. Сейчас первые инвесторы в эту сферу хотят добиться перелома и усиленно строят теплицы.