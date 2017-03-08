Brutto пригласили на «Борисов-Арену» 8.03.2017, 15:59

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Жители Борисова в видеоролике рассказали известной белорусской группе о своем городе.

Известная белорусская группа Brutto объявила конкурс для жителей Беларуси: любой желающий может снять приветственный ролик и рассказать о своем городе. Борисовчанин Владимир Устинов записал видео, в котором пригласил коллектив в Борисов, пишет ex-press.by.

Владимир и остальные создатели ролика рассказали о городе, о заводе БАТЭ и предложили на выбор две площадки для выступления группы: «Борисов-Арену» и Ирландский паб, который они обещают «раскачать» в случае приезда музыкантов.

- Идея появилась давно, - комментирует вдохновитель ролика Владимир. - Музыка для нас с сыном часть жизни, и Brutto в ней играет большую роль. Вот и решили поучаствовать в конкурсе и выиграть встречу с музыкантами. Ко всему прочему - это отличный шанс обратить внимание Сергея Михалка на наш город, в котором мало чего происходит. Хочется сделать «движуху». Я думаю, приезд группы к нам в город - лишь дело времени.

Еще один ролик о городе сняли другие борисовчане. Они позиционируют жителей города как спортивный народ. И также приглашают музыкантов на «Борисов-Арену».

- Мы приглашаем группу Brutto на «Борисов-Арену», потому что здесь еще не ступала нога ни Коржа, не Солодухи, - говорится в ролике.

Музыканты уже опубликовали видео в официальной группе Brutto «Вконтакте» и обещали подвести итоги конкурса в ближайшие дни.

Напомним, BRUTTO - панк-рок-группа бывшего солиста музыкальной группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка, основанная им после прекращения существования коллектива «Ляпис Трубецкой». Об основании проекта объявлено 1 сентября 2014 года.

На официальном сайте группы музыканты позиционируют себя как «бригада революционного угара и творческого отпора имени Орнеллы Мутти»: «Стиль art-brut, хит-кор, панковский пауэр-лифтинг для детей и сумасшедших! Мы музыкальный найк и поэтическая ИКЕА. Простота! Гарантия! Качество! Нам некогда писать заумные тексты и делать сложные аранжировки».