Госдепартамент США на 56 страницах перечислил факты нарушений прав человека в Беларуси 15 8.03.2017, 16:13

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В Вашингтоне распространен ежегодный доклад Государственного департамента США по правам человека в мире за 2016 год.

Это первый доклад о ситуации с правами человека, который опубликовала новая администрация президента Дональда Трампа. Доклад подписан новым государственным секретарем Рексом Тиллерсоном, передает «Радыё Свабода».

В разделе, посвященном Беларуси, говорится, что наибольшими проблемами в области прав человека являются неспособность граждан сменить власть путем выборов, отсутствие механизма сдержек и противовесов в политической системе и связанные с этим злоупотребления власти.

Доклад подчеркивает, что после своего выбора в 1994 году Лукашенко подорвал в стране верховенство закона, в том числе манипулируя «выборами» и выдавая авторитарные декреты. В докладе говорится, что все последующие «президентские выборы» в Беларуси не соответствовали международным стандартам. «Парламентские выборы» в 2016 году, отмечается, также не соответствовали международным стандартам.

В разделе по Беларуси, который насчитывает 56 страниц, авторы доклада скрупулезно перечисляют факты нарушений прав человека в стране, особенно акцентируя внимание на жестком обращении и пытках в белорусских тюрьмах (упоминаются случаи смерти в заключении Игоря Птичкина и Игоря Барбашинского) и процессах с политическим подтекстом ( в этом контексте упоминается судебное дело блогера Эдуарда Пальчиса).