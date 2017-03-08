С середины 2000-х белорусские невесты повзрослели на два года 4 8.03.2017, 16:41

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Фото: «Радыё Свабода»

В Беларуси на 1 января 2017 года проживает 5,1 миллиона женщин.

Это 53,4% общей численности населения. Представительниц слабого пола у нас по-прежнему больше: на 1147 женщин приходится 1000 мужчин.

В основном белоруски живут в городах и поселках городского типа. Их средний возраст 42,5 года.

Женщины в нашей стране образованнее мужчин. Статистика сообщает: среди работающих представительниц слабого пола 64% имеют высшее или средне-специальное образование. У мужчин аналогичный показатель — 44,7%, сообщает tut.by со ссылкой на Белстат.

В основном белоруски заняты в сфере услуг — 73,4%. Преимущественно женскими стали «здравоохранение и социальные услуги», «образование», «услуги по временному проживанию и питанию», «финансовая и страховая деятельность».

Однако работа работой, но и о личной жизни никто не забывает. Так, в 2016-м женами стали 64,5 тысячи белорусок, более 45,1 тысячи из них создали семьи впервые.

Как и во многих европейских странах, невесты у нас становятся старше. За последние 11 лет девушки, которые впервые вышли замуж, повзрослели примерно на два года.

Так, если в 2005 году средний возраст невест был 23,5 года, то в 2016 году — уже 25,6 года. Интересно, что более тысячи женщин решились выйти замуж в 60 лет и даже старше.

Повзрослели и мамы: средний возраст женщин при рождении первого ребенка в 2016-м — 26,3 года. Еще шесть лет назад эта цифра была 24,9 года.

При этом мамами в прошлом году стали 117,8 тысячи женщин. Более половины из них стали мамами во второй, третий, четвертый и более раз.