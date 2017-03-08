«В Гааге Россия продолжает действовать по принципу гопников из подворотни» 7 8.03.2017, 16:45

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Слава Рабинович

Адвокатам РФ вряд ли удастся исправить безнадежное положение, в котором находится их клиент.

Такое мнение изданию gordonua.com высказал российский финансист и блогер Слава Рабинович, комментируя заявления представителей РФ в Международном суде ООН о том, что Украине нужно доказать не только, что установка «Бук» была российской, но и намерения РФ совершить теракт.

«В Гааге Россия продолжает действовать по принципу гопников из подворотни, которые, начиная с 12 лет, били сзади людей по голове, хватали меховую шапку и убегали. Если же их ловили, в произошедшем они обвиняли самого пострадавшего. И я не думаю, что сознание упырей, захвативших власть в России, намного отличается от гопников из подворотни. Их ум не развился до уровня взрослого человека», – отметил Рабинович.

По его мнению, адвокатам РФ в Гааге не удастся улучшить нынешнее положение своего клиента.

«Даже если РФ воспользуется услугами каких-либо профессиональных юридических фирм для отстаивания своих интересов в международных судах, то это не значит, что адвокатам удастся исправить то безнадежное положение, в котором сейчас находится их клиент. Россия через своих представителей в Гааге пытается заполнить судебный процесс как можно большим количеством мусора. Но в таком международном суде эта тактика не прокатит. В «зеленых человечков» в Крыму тоже никто не поверил», – подчеркнул финансист.

Его не удивляет, что в Гааге Россия продолжает врать.

«Я очень сомневаюсь, что российскую дипломатическую школу можно назвать лучшей на постсоветском пространстве. Мне непонятно, что вас удивляет в запредельной лжи и идиотских заявлениях представителей РФ в Гааге. Вспомните июль 2014 года, когда был сбит малайзийский Boeing. Вспомните, какую пургу несли все: и российские дипломаты, и журналисты, и покойный постпред России в ООН Виталий Чуркин, и президент РФ Владимир Путин», – резюмировал Рабинович.

6 марта в Гааге начались предварительные слушания по иску Украины против России, в котором указывается на нарушение Москвой положений Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украина озвучила свою позицию в первый день слушаний, сегодня с заявлением выступает российская сторона.

Представитель РФ в Гааге заявил, в частности, что боевики на Донбассе взяли оружие в шахтах. По его словам, это запасы советских времен, которые были на территории Украины.

Иск был подан 16 января. Киев требует осудить акты терроризма на Донбассе, включая сбитый рейс MH17, и в Харькове, а также обязать Россию выплатить компенсации, размер которых в иске не указан. Кроме этого, суду предлагается привлечь к ответственности официальных лиц, виновных, по мнению истцов, в поддержке терроризма.

Другой блок претензий в иске касается нарушений прав крымских татар и украинцев со стороны оккупационной власти Крыма. Украина просит Международный суд ООН на время рассмотрения дела в качестве меры обеспечения иска запретить РФ осуществлять любые шаги, которые усугубляют ситуацию.

В Киеве предполагают, что рассмотрение иска займет пять–семь лет.