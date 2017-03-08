Голый король

Голый король3
- 8.03.2017, 17:00
Пашет «чэстна» на себя и сына!
Лев Михеев, читатель Charter97.org и активный участник инициативной группы Андрея Санникова на президентских выборах 2010 года, написал актуальное в свете последних событий в Беларуси стихотворение.
Он готов раздеться и работать,
А кто против - просто «тунеядец»!
Двадцать лет аж дым стоит и копоть,
Одобрям-с среди воров и пьяниц:
Всех, кому дано слегка похлопать,
От горшка не отрывая задниц,
И втихую свою шкварку слопать.
Он плешивую намылит холку,
Пашет «чэстна» на себя и сына!
Семь часов готов же без умолку
Роль играть колхозного акына.
Но ведь, зубы положив на полку,
Дальше гнуть на это чудо спину
Нет не сил, ни времени, ни толку!