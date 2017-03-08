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Голый король

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  • 8.03.2017, 17:00

Пашет «чэстна» на себя и сына!

Лев Михеев, читатель Charter97.org и активный участник инициативной группы Андрея Санникова на президентских выборах 2010 года, написал актуальное в свете последних событий в Беларуси стихотворение.


Он готов раздеться и работать,

А кто против - просто «тунеядец»!

Двадцать лет аж дым стоит и копоть,

Одобрям-с среди воров и пьяниц:

Всех, кому дано слегка похлопать,

От горшка не отрывая задниц,

И втихую свою шкварку слопать.

Он плешивую намылит холку,

Пашет «чэстна» на себя и сына!

Семь часов готов же без умолку

Роль играть колхозного акына.

Но ведь, зубы положив на полку,

Дальше гнуть на это чудо спину

Нет не сил, ни времени, ни толку!


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