Украинский «Обозреватель»: По указке Лукашенко БТ оскорбило память героев «Небесной сотни» 24 8.03.2017, 17:15

Фото: bigmir.net

Украинские СМИ отреагировали на клеветнический фильм на Белорусском телевидении.

Первый канал Белорусского телевидения снял антиукраинский фильм в стиле «русского мира», в котором утверждается, что абсолютное большинство героев «Небесной сотни» во время акций протеста в Киеве в 2014 году погибли от рук своих - выстрелами в спину, пишет украинский сайт «Обозреватель».

При этом фильм пестрит видеокадрами, взятыми с пропагандистского путинского канала Russia Today.

Как написала на своей странице в Facebook главный редактор белорусского оппозиционного сайта Charter97.org Наталья Радина, этим фильмом Лукашенко показал «истинное отношение к украинскому народу».

«На Первом канале Белорусского телевидения вчера вышел фильм, в котором утверждается, что абсолютное большинство героев «Небесной сотни» были убиты выстрелами в спину «боевиками Майдана», а «Беркут» лишь защищался. Надо понимать, что такие фильмы делаются только по личному заказу диктатора. Интересно, что об этом думают сами украинцы и украинские власти», - написала Наталья Радина.