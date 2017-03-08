закрыть
8 марта 2017, среда, 19:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Палац» выступит с юбилейным концертом в Минске

  • 8.03.2017, 17:30

В этом году легендарной группе исполняется 25 лет.

Поздравить группу «Палац» с 25-летием, а Олега Хоменко с 50-летием желающие смогут на встрече в Минске. 4 апреля в ресторане-пивоварне «Друзья» пройдет юбилейный концерт, сообщает tut.by.

Группа «Палац» известна сочетанием фолка с современными музыкальными направлениями и созданием нового стиля в музыке фолк-модерн в начале 1990-х.

Предыстория группы началась в 1987 году, когда Олег Хоменко вернулся из армии и познакомился с Юрием Выдронком, который и пригласил его в полупрофессиональный коллектив. Группа начала играть хард-роковую программу, параллельно выступая как кавер-бэнд на свадьбах и работая над собственным материалом. Когда было написано достаточное количество авторских песен, группа переименовалась в «Палац» в 1992 году.

Объединяя народные песни с современным звучанием, группа нашла свой, присущий только ей узнаваемый стиль.

«Нам казалось, что если бы культура Беларуси не уничтожалась советской властью на протяжении XX столетия, то белорусская музыка была бы именно такой, как играли мы. Мы видели, что каждая выдающаяся группа в мире играла в своей, только ей присущей стилистике», — рассказывает Олег Хоменко.

В этом году группе исполняется 25 лет. Олег Хоменко считает, что это не такой уж и большой срок для коллектива.

«Рассуждать о том, много ли 25 лет для группы, нужно в сравнении. Если сравнивать с Rolling Stones, которым в этом году исполняется 55, — то очень мало. Сегодня, мне кажется, любой музыкальный коллектив должен рассчитывать на активную творческую работу не менее, чем на 30 лет».

Гостям юбилейного концерта группа подготовила сюрпризы. Так, например, на концерт приглашены все, кто так или иначе за 25 лет имел отношение к творчеству «Палаца».

По словам музыкантов, к юбилею группа подходит с волнением, но не без ноток гордости.

Поздравить группу «Палац» с 25-летием можно 4 апреля в ресторане-пивоварне «Друзья». Начало концерта в 19.00.


Мнение

А судьи кто?
А судьи кто? Михаил Пастухов
Наша цель — проведение настоящих выборов
Наша цель — проведение настоящих выборов
Рингтон гаишника
Рингтон гаишника Ирина Халип
Россией управляют пожилые дети
Россией управляют пожилые дети Виталий Портников


Интервью

Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ