Украина передаст в Гаагу всю секретную переписку с Кремлем 1 8.03.2017, 18:09

На такой шаг украинские власти решились из-за лживых заявлений представителя РФ в трибунале.

Министерство иностранных дел Украины приняло решение передать в Международный суд ООН все дипломатические ноты, которые были переданы российской стороне после начала агрессии России.

Об этом сказал в своем выступлении в Гааге один из участников украинской делегации, американский адвокат Давид Зионц, передает "Украинская правда" .

Украина решила передать непубличную переписку с РФ, говорит Зионц, из-за ложных обвинений со стороны Москвы в том, что Киев не предоставлял России конкретных претензий.

"Господин Рогачев (представитель РФ, - ред.) говорит, что Украина не предоставляла России конкретные случаи нарушений. Он говорит, что каждый документ содержал лишь общие вещи. Однако он не предоставил суду все без исключения документы дипломатической переписки", - сказал Зионц, добавив, что украинская сторона изначально не планировала заваливать суд таким количеством документов.