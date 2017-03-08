А судьи кто? 3 Михаил Пастухов

8.03.2017, 18:40

Михаил Пастухов

Народ разобрался, что никакого правосудия у нас нет, а есть «люди в черном», которым дали право судить.

1 марта на сайте Charter97.org была опубликована моя статья «Рабское правосудие» как антипод помпезного интервью председателя Верховного суда В.Сукало. Многие читатели высказали свои отклики по этой тематике, что породило новые вопросы.

А судьи кто?

Такой вопрос чаще других звучит в откликах читателей. И не удивительно. Нынешним судьям почти никто не доверяет. Читатели рассказали, кто и как у нас становится судьями. Здесь, как и везде, главное – блат и протекция. А потом судей включают в «правовой триумвират» (судья-прокурор-следователь), где все повязаны взаимными соглашениями. В результате судебный конвейер работает без сбоев и осечек.

Похоже, народ разобрался, что никакого правосудия у нас нет, а есть «люди в черном», которым дали право судить. По мнению читателей, отсутствие правосудия – это «беда и проблема белорусов». Ее надо решать безотлагательно.

А что делает Конституционный суд?

Следует отметить, что даже опытные юристы, в том числе адвокаты, не знают, чем занимается Конституционный суд. Вот какой это секрет!

Об «успехах» Конституционного суда мы узнаем обычно из его ежегодных посланий о состоянии конституционной законности в стране. В этом году суд принял такое послание 18 января. И что он сделал хорошего? Оказывается, проверял на предмет соответствия Конституции законы, принятые палатами так называемого парламента. И что? Да, ничего, все – в рамках Конституции. Суд при этом вырабатывал какие-то правовые позиции для правоприменитиелей.

А почему Конституционный суд не проверил президентский декрет №3 от 2 апреля 2015 г.? А его никто из «уполномоченных субъектов» не просил, а жалобы граждан на этот декрет суды не рассматривают.

Так зачем такие показушные суды? В том-то и дело, что они нам не нужны. Более того, они опасны для граждан, поскольку могут осудить без всяких оснований, просто в угоду органам следствия и прокурору. От таких судов надо как можно скорее избавляться.

Как создать новые суды?

Они могут появиться в результате судебно-правовой реформы, которая заменит нашу судебную систему советского типа. Основным средством генерации новых судей могут стать их выборы представительными органами власти – парламентом и местными органами самоуправления.

Уверен, что новое время призовет тысячи желающих стать судьями в новых белорусских судах. Правда, кандидаты должны отвечать ряду требований. Среди них я бы назвал следующие: 1) достижение возраста 30 лет (судьями должны быть зрелые люди); 2) знание на хорошем уровне белорусского языка, истории, традиций (это должен быть национальный суд); 3) наличие рекомендаций от правозащитных организаций и уважаемых людей о пригодности к профессии; 4) положительная репутация и хороший послужной список; 5) наличие юридического образования.

Последнее требование не должно быть обязательным. Судьей может стать любой гражданин, который пользуется уважением и поддержкой общества.

Если мы перейдем к избранию судей через представительные органы власти (имеется в виду сформированные демократическим путем), то мы сможем в короткие сроки обновить весь судебный корпус и создать авторитетный суд.

Я буду также гордиться, если граждане страны окажут мне честь стать судьей в новой Беларуси. При этом своей главной задачей считаю проведение в стране комплексной судебно-правовой реформы.

Спасибо редакции сайта и читателям за продолжение разговора.

Михаил Пастухов, доктор юридических наук, профессор, cпециально для Charter97.org