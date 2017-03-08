Тука: Пророссийская позиция Трампа осталась мечтой кремлевских глашатаев 3 8.03.2017, 19:17

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Георгий Тука

Георгий Тука заявил, что в течение шести месяцев санкции против России могут быть усилены со стороны США.

Пророссийская позиция президента США Дональда Трампа осталась мечтой «кремлевских глашатаев», написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в Facebook.

Так он прокомментировал заявление Трампа, который обвинил экс-президента США Барака Обаму в слабости из-за того, что за восемь лет его управления государством Россия увеличила количество ракет и отобрала у Украины Крым, а также слова представителя Госдепа, что антироссийские санкции останутся в силе до выполнения РФ своих обязательств, сообщает gordonua.com.

«Итак, пророссийская позиция нового президента США осталась мечтой кремлевских глашатаев. О невозможности существования «пророссийского» президента США я говорил еще в день избрания Дональда Трампа. Конечно, я не Ванга. Я могу ошибаться. Но у меня есть мнение, что в течение шести месяцев санкции против России могут быть усилены со стороны Соединенных Штатов», – отметил Тука.

Он подчеркнул, что в Европейском союзе ситуация сложнее. «Но, несмотря на бешеную пропаганду, финансирование «друзей России», потери бизнеса, считаю, что санкции со стороны ЕС будут сохраняться и в дальнейшем. На ужесточение санкций сейчас рассчитывать не стоит. Только глупые действия самого Кремля могут вызвать такие действия со стороны Европы», – написал замминистра.

Тука выразил надежду, что Украина получит летальное оружие, в том числе высокоточное.

«Наличие у нас такого вооружения позволит лишить наемников главного козыря – безнаказанности», – добавил он.

15 февраля Трамп предположил, что Крым был взят Россией при администрации Обамы из-за того, что тогдашний президент «был слишком мягким по отношению к РФ».

7 марта глава американского государства обвинил бывшего президента в слабости из-за увеличения Россией количества ракет за восемь лет его управления государством и аннексии Крыма.

Спикер Госдепа США Марк Тонер сказал во время брифинга вчера, что во время встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел Украины Павла Климкина 7 марта обсуждались антироссийские санкции. По его словам, они «остаются в силе до тех пор, пока Россия не выполнит то, что касается Восточной Украины и Крыма».