Британские студенты предложили построить в Лондоне здание из войлока 4 8.03.2017, 19:30

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Фото: University College of London

Авторы необычного объекта, прежде чем приступить к его проектированию, «тренировались» на стульях.

Войлок - далеко не самый очевидный строительный материал, однако это не остановило студентов архитектурного факультета Университетского колледжа Лондона. Молодые люди разработали проект паркового павильона именно из данного вида текстиля, причем, по их утверждению, сооружение сможет пережить капризы британской погоды, пишет onliner.by.

Авторы необычного объекта, прежде чем приступить к его проектированию, «тренировались» на малых формах, например стульях. При этом им удалось создать устойчивые структуры, подходящие для внешней среды и способные выдержать определенную нагрузку.

Фото: University College of London

Фото: University College of London

Фото: University College of London

Обычно, когда речь идет об использовании текстиля в архитектуре, его применяют для драпировки внешнего каркаса здания или сооружения, выполненного из традиционных материалов. Однако британские студенты уверены, что разработанная ими технология обработки войлока позволит полностью возводить из него относительно крупные и при этом функциональные конструкции. Экспериментальный войлочный павильон они предлагают установить, например, в лондонском Гайд-парке. Пока неясно, как к этой идее отнесутся городские власти, учитывая, насколько необычен внешний вид объекта.

Фото: University College of London

Фото: University College of London