История трех белорусок-дальнобойщиц 11 8.03.2017, 20:23

2,081

Фото: ABW.BY

Девушек за рулем фуры можно увидеть не только в Европе - белоруски тоже активно осваивают «дальнобой».

Профессию дальнобойщика принято считать исключительно мужской. Есть мнение, что женщина не выдержит нагрузок, которые приходятся на долю водителей. Однако, по словам водителей-международников, которые постоянно ездят в Европу, каждый год они все чаще видят за рулем большегрузных автомобилей представительниц прекрасного пола. Как выяснилось, девушек за рулем фуры можно увидеть не только в Европе - белоруски тоже активно осваивают "дальнобой".

Незадолго до Международного женского дня abw.by отправилась в Гродно, чтобы пообщаться с тремя девушками, которые вот уже не первый год "ходят на дальняк" за рулем больших и суровых автомобилей.

Фото: ABW.BY

"А вы знаете, у меня еще мама ездит на фуре и тетя", - огорошила нас Вероника Рыловцева, когда мы сообщили ей, что хотели бы приехать в Гродно и сделать с ней интервью.

Девушка предложила дождаться, когда ее родственницы приедут из очередного рейса, чтобы пообщаться еще и с ними. Так, вместо разговора с одной девушкой-дальнобойщицей у нас получилось интервью сразу с тремя.

Семья Рыловцевых владеет бизнесом по грузоперевозкам. Дочь Вероника занимается всей работой по управлению и по необходимости сама ездит в рейсы. Глава семьи, его сестра Наталья и мать Вероники, Инна, выполняют в фирме в основном функции водителей. Накануне нашего приезда в Гродно Наталья и Инна приехали из Европы и уже готовились к поездке в Брест, а после - в Россию. На стоянку, где в ожидании очередного рейса стоят фуры, Вероника и Наталья отвезли нас на пикапе Nissan Navara. По их словам, без такой машины в их бизнесе тяжело - она незаменима, когда нужно привезти запчасть для фуры или колесо, которое далеко не в любой легковой автомобиль поместится.

"Когда я была младше, мои родители владели бизнесом, а я стояла у них продавцом, - рассказывает по дороге Вероника. - Потом папа решил заняться грузоперевозками и купил нашу первую машину. Потом купил вторую, мама к тому времени получила категорию и стала работать с ним. Когда мне исполнилось 18 лет, я не сразу пошла получать категорию "CE" - побоялась. Получила сначала категорию "В", позже пошла учиться на фуре, через некоторое время стала ездить в рейсы. Потом, после того как моя тетя развелась с мужем, папа позвал ее работать к нам".

Фото: ABW.BY

Кем хотела стать в детстве, Вероника не помнит, но говорит, что машинами интересовалась всегда. После школы она пошла учиться на программиста, но вскоре поняла, что это не ее, и учебу оставила. Высшее образование получила в Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ и ни разу не пожалела о выборе профессии. Девушка говорит, что для нее идеалом всегда была мама, а после того как мама стала водить фуру, дочь решила, что "будет как мама".

"Для меня мама всегда была примером. Такая быстрая, на каблуках и на фуре. Я всегда хотела быть похожей на нее. И машины я люблю с детства, у меня большая часть жизни с ними связана. Мне было года три, когда мама пошла получать "права", даже помню, что она брала меня с собой на занятия в автошколу. А когда я подросла и папа что-то в гараже ремонтировал, все время ему помогала. Он потом даже стал доплачивать мне за это".

Фото: ABW.BY

О первом рейсе Вероника вспоминает с улыбкой. Хотя было страшно, поехала, чтобы не потерять заказчика:

"Мне тогда 21 год был, меня поставили директором фирмы. Мы набрали на работу молодых водителей, но с ними стало происходить что-то непонятное: то в рейс ехать не хотят, то еще что-то. И один раз водитель категорически отказался ехать в рейс. Я сразу в слезы, ведь заказчика потеряю. Я-то еще молодая была, не знала, как людьми управлять. А наш бизнес - дело всей жизни моих родителей, не хотелось их подводить. Звоню папе и говорю, что поеду сама. Он категорически против был сначала, даже поругались немного, он трубку бросил. Потом перезвонил, говорит: "Ладно, садись, буду объяснять". Хотя сначала страшно было, проблем в дороге не было никаких, а на обратном пути я еще заехала в магазины, накупила себе одежды и, счастливая, вернулась в Гродно. Пока нового водителя нашли, месяца два на этой фуре ездила. Потом наняли на работу парня, а через несколько месяцев опять та же история - водитель категорически отказался ехать в Литву. Я снова села сама и поехала. Загрузилась, приехала в Молодечно на таможню. Мне обещали, что все сделают быстро, но не получилось. А я как раз познакомилась с парнем из Молодечно, который фитнес-тренером работал, так он душ мне организовал в фитнес-центре. Я каждое утро пробежку устраивала. Так и прожила целую неделю, пока растаможку ждала".

Фото: ABW.BY

По словам девушки, раньше приходилось ездить чаще одной, так как поначалу сложно было собрать ответственных водителей. Сейчас, когда сложился неплохой коллектив, стало проще, но иногда ездить все же приходится. Хотя отец не очень любит, когда дочь и жена отправляются в рейсы, он понимает, что лучше членов семьи работу не выполнит никто. Да и они постоянно рвутся в рейс.

"Папа говорит, чтобы я сидела, занималась фирмой, искала клиентов. А мне так скучно целыми днями сидеть в четырех стенах, перебирать бумажки! Поэтому, когда с мамой выезжаю, это такое счастье. Мама тоже в офисе сидеть не любит и говорит, что такая работа позволяет ей держать себя в хорошей форме. Ездить очень интересно: появляются новые знакомства, видишь страны и предприятия не такими, какие они на картинках, а изнутри. Вот, например, мы перед Днем защитника Отечества приехали в один крупный логистический центр в России, а там играет музыка, женщины в костюмах папуасов танцуют и поют. Оказывается, это они так интересно поздравляли мужчин", - рассказывает Вероника.

Фото: ABW.BY

По словам Инны, мамы Вероники, высыпаться в дороге они успевают - согласно режиму труда и отдыха спать нужно по 9 часов. Режимы они не нарушают - в Европе за это очень большие штрафы. А вот на Веронику нагрузка двойная, ведь на ней управление фирмой, что требует сил.

"Вероника вообще все успевает: и с документами, и за рулем. Позавчера у нее был день рождения, даже тогда не смогли расслабиться - ночью позвонил водитель, сказал, что взорвалось колесо в дороге, нужно привезти новое. Пришлось ехать. Домой она добралась где-то в 7 утра", - рассказывает Инна.

Фото: ABW.BY

Водительские удостоверения все три наши героини получали в Гродненской ДОСААФ в разное время: сначала получила Инна, потом - Вероника, позже - Наталья.

"При обучении с особыми трудностями не сталкивались. Конечно, как и у всех, поначалу что-то не получалось, не знали, как тент закрепить, с бумагами были вопросы. Мы же не просто водители - мы еще и за груз несем ответственность, а на курсах делают упор больше на Правила дорожного движения. У нас в стране "международников" учат для "корочки", все приходится постигать на практике. В Европе курсы длятся дольше, там учат и груз правильно крепить, и документы заполнять - водитель выезжает в первый рейс полностью подготовленным. А у наших водителей первые рейсы практически учебные".

По словам Вероники, женщины у них стараются по одной не ездить: едут или парой на одной фуре, или вдвоем на двух машинах, или в паре с мужчиной. Случались в дороге и поломки. По возможности стараются отремонтировать что-то сами, если нет - просят других водителей, вызывают эвакуатор или гонят машину на СТО.

"Из нас троих самый лучший мастер - тетя Наташа, - говорит Вероника. - Она многое сделать может, уже практически как мужчины-водители. Мы ей недавно помощника взяли, чтобы с ней в рейс ездил. Он ей очень помогает. До этого тоже парень с ней ездил, только толку от него особого не было - она сама все делала, а он только стоял и смотрел или сидел в кабине. Раз звоним, спрашиваем, что делает, а она отвечает: "Шланги меняю". Мы интересуемся, где мужчина, которого ей в компаньоны подсадили, а она говорит: "А он туда не влезет". Один раз этот парень отговорил ее на сервис ехать фильтр менять, хотя уже с сервисом все было договорено. Он сказал, что и так можно доехать. Машина доехала до Минска и замерзла так, что три дня отогревали".

Фото: ABW.BY

По мнению наших собеседниц, раньше, когда машины были старые, ездить было сложнее - они очень часто ломались, особенно зимой. Сейчас проще. Инна на всю жизнь запомнила один из первых рейсов в Россию:

"Год не помню, но это было 4 декабря. Мороз градусов под 30, а мы с мужем еще тогда ездили на старых машинах. Я ехала одна на разгрузку в Ярославль, а муж был где-то под Москвой. Со всеми подогревами до места разгрузки доехала. "Вебасто" правда, перестала работать, я кое-как в одежке дождалась, пока машину разгрузили, потом поехала к родственникам переночевать. Ночью звонит муж, говорит, что замерз, просит приехать. Я на такси к машине, пытаюсь завести - не заводится. Спрашиваю мужчин на стоянке, что делать, они говорят: "Ждите утра, у нас там еще 4 машины замерзло". Утром вызвали "прикуриватель", меня завели, я поехала. Еще с мужем в Москве стояли два дня, аккумуляторы поменяли, стартер".

Женщин-дальнобойщиц во время рейсов они встречают редко, хотя от мужчин часто слышат, что в Европе их уже много.

"Однажды на границе видела женщину на рефрижераторе на российских "номерах". С ней не общалась - на границе не до того обычно. А так больше и не припомню", - вспоминает Инна.

Фото: ABW.BY

Фирма, в которой они работают, возит грузы только по ближнему зарубежью - в Россию примерно до Ярославля, Прибалтику, Польшу, Чехию. Дальше пока не ездят - клиентов и так хватает.

"До Москвы ехать хорошо - там много машин, хорошие заправки, хорошая дорога. Но мы все равно стараемся женщин одних в Россию не отпускать. По Прибалтике можем и одни ездить. С рэкетом в России ни разу не сталкивались, хотя водители рассказывали, что такое там есть. Мы становимся обычно на крупных платных стоянках, где много других машин, нас пока никто не трогал", - говорит Вероника.

Дальнобойщицы говорят, что с удовольствием бы ездили в рейсы в теплые страны - Италию, Испанию. По словам Вероники, в Германии она была как турист, там ей понравилось, но ехать туда на фуре она бы не хотела - там слишком большие штрафы.

"С удовольствием съездила бы в Финляндию, но там тоже, говорят, очень суровые законы и высокие штрафы. А еще я хотела бы побывать в Эстонии - самой туда ездить пока не доводилось, но мама рассказывала, что из стран Балтии она самая "европейская". Там очень красивые города, большинство жителей - за здоровый образ жизни. И они очень современные - люди всех возрастов умеют пользоваться планшетами, телефонами".

Фото: ABW.BY

Удается ли погулять во время рейсов? Бывает по-разному: когда не нужно спешить или приходится несколько дней ждать загрузки, время есть.

"Я иногда удивляюсь, что водители стоят на двухсуточном отстое недалеко от города и все это время не выходят из машины. Когда мы с родителями долго стоим, мы стараемся много гулять, смотреть города, знакомиться с людьми. У меня мама с папой один раз неделю или полторы стояли в Эстонии. Так они купили себе палатку и каждое утро ездили на автобусе на пляж. Погода была хорошая, они неделю так жили, каждый день шашлык готовили, отдыхали. И зачем куда-то ездить, тратить деньги на курорты? Тем более что летом мы отдыхать обычно не ездим, потому что летом у нас самый сезон".

Мы поинтересовались у Вероники, не пытаются ли "надуть" девушку во время ремонта или эвакуации за границей.

"Если на СТО работают нечестные люди, "надуть" они пытаются всех иностранцев, не только девушек. Они видят, что человек в безвыходном положении. У Натальи однажды в Европе оборвало полуось. Она позвонила в службу эвакуации узнать стоимость их услуг, но вызывать эвакуатор не стала, посчитала, что 180 евро за 10 километров - это слишком дорого. Рядом был автопарк, где ей согласились помочь бесплатно. Когда она пришла, оказалось, что приехал платный эвакуатор, который она не вызывала. Потом приехал эвакуатор из автопарка, ее оттянули с дороги и подсказали, как сделать, чтобы машина доехала до сервиса. Когда она доехала до ближайшего сервиса, там с нее только за диагностику попросили больше 100 евро. От ремонта там она отказалась, поехала искать другой сервис. В конце концов нашла СТО, где ей отремонтировали машину, поставили запчасти и взяли меньшую сумму, чем на предыдущей СТО запросили за диагностику", - рассказала девушка.

Фото: ABW.BY

По словам наших собеседниц, каких-то поблажек на границе или в очередях они не получают - в очереди они такие же водители, как и остальные. А вот на дорогах, если что-то случается, мужчины нередко останавливаются, чтобы помочь.

"Самыми отзывчивыми водителями я бы назвала поляков - они и у себя в стране, и у нас, если что-то случается, чаще всех останавливаются, спрашивают, чем могут помочь. Белорусы останавливаются реже, но это тоже от человека зависит. Иногда то, что у нас на фирме работают девушки, помогает искать новых клиентов. Одному заказчику мы везли груз, но раньше с ним не работали. Я начинаю ему рассказывать о фирме, что у нас еще две девушки-дальнобойщицы есть, а он говорит: "Да, я о вас слышал, девушки к моему коллеге ездили разгружаться. Я тоже буду с вами работать". Приятно очень было", - вспоминает Вероника.

По ее словам, каждая поездка по-своему интересна: Вероника или знакомится с интересными людьми, или бывает в новых интересных местах. Страшных моментов припомнить она не смогла, зато сказала, что на всю жизнь запомнила, как в Польше на узкой дороге у ее фуры снесли зеркало:

"Водитель встречной машины, наверное, даже не заметил, что снес нам зеркало, ему уже по рации сказали. Там такая гористая местность была, городов нет, зеркало купить негде. Мы прикрепили зеркало от расчески и поехали".

Фото: ABW.BY

Мы приезжаем на стоянку, где в своей машине нас встречает Наталья. Она пришла на фирму после того, как распался ее брак. Получив после школы образование учителя начальных классов, женщина успела поработать и учителем, и индивидуальным предпринимателем, и штукатуром на стройке.

"Чтобы работать на фуре, все же нужно обладать особым складом ума. Я за рулем с 1996 года, уже понятие имею и как водить машину, и как ремонтировать. Как на любой работе, бывает, что-то не получается, трудности всякие, но потом соберешься, опять за руль - и вперед", - говорит она.

Дома из рейсов Наталью ждут 22-летняя дочь и мать.

"После того как я устроилась сюда на работу, дочь более самостоятельной стала. Так она привыкла, что мама везде с ней, а теперь она и в магазин ходит, и бабушке помогает. А я, когда из рейса приезжаю, делаю дома ремонт".

Мы поинтересовались у наших героинь, что они готовят, когда бывают в дороге, какое самое сложное блюдо можно приготовить на горелке.

"Мы стараемся не есть в кафе, а готовить самостоятельно. Это выходит и дешевле, и полезнее. Обычно едим тушеные овощи, индейку, курицу и т.д. Вообще на горелке можно приготовить много чего, даже суп, но его мы варим редко. Когда хочется сладкого, можем приготовить варенье: берешь желирующий сахар, какие-нибудь ягоды в магазине, пара минут - варенье готово", - рассказывают нам.

Фото: ABW.BY

Что касается чистоты, в Европе на многих стоянках для фур есть стиральные машины - можно постирать и одежду, и постельное белье. Нет проблем в Европе и с душем. В Беларуси и России кое-где души появляются, но в Европе с этим дела обстоят лучше.

В целом, по словам наших героинь, мужчины, особенно европейцы, к дамам за рулем относятся позитивно, хотя многие пока еще очень удивляются. Редко, но приходится сталкиваться и с негативом, так как некоторые водители считают, что "дальнобой" не женская профессия.

"Несколько раз были неприятные моменты, когда обращалась к другим водителям с какими-то вопросами или за помощью при поломке. Отвечали: "Сама выбрала такую профессию - сама и разбирайся". Но в целом отношение других водителей положительное", - говорит Вероника.

В конце беседы мы поинтересовались у собеседниц, могут женщины работать водителями-международниками или все же это совсем не женская профессия:

"Водителем-международником женщине можно работать, если у нее уже взрослые дети, она разбирается в технике. Для женщины, чей супруг работает дальнобойщиком, это очень хорошо - нет долгих разлук с мужем, и деньги зарабатываешь, и путешествуешь. Конечно, тут нужно иметь определенный склад характера, желание постоянно учиться, решать проблемы, которые возникают в пути".13]

На этом разговор мы закончили. Наталье и Инне нужно было готовиться к следующему рейсу, а у Вероники буквально разрывался телефон - ей надо было вернуться к своей работе в офисе. После того как интервью закончено, наши героини начинают обсуждать насущные вопросы. Скажем прямо, слышать о запчастях и таможне от дам было очень непривычно.

"Вероника, забери этот вентилятор, а то еще заставят его растаможивать", - Наталья достает из машины и отдает Веронике запчасть.

Другие водители, которые тоже находятся на стоянке, с удивлением поглядывают на женщин. Издали кажется, что они обсуждают какие-то свои повседневные дела, но никак не грядущий рейс. И не каждый из водителей может представить, что две из них завтра отправятся в дорогу на огромных грузовиках.