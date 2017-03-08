На кремлевской стене вывесили баннер «200 лет мужчины у власти. Долой!» 3 8.03.2017, 20:33

Девушки забрались на стену Кремля со стороны Александровского сада, зажгли дымовые шашки и развернули баннер.

Одна из активисток Елена Безрукова рассказала, что девушки забрались на стену Кремля со стороны Александровского сада, зажгли дымовые шашки и развернули баннер. Есть также видео с акции, сообщает ovdinfo.org.

Задержали пять активисток и двух журналистов. Всех отвезли в ОВД «Китай-город», откуда после «профилактической беседы» отпустили.