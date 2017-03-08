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На кремлевской стене вывесили баннер «200 лет мужчины у власти. Долой!»

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  • 8.03.2017, 20:33

Девушки забрались на стену Кремля со стороны Александровского сада, зажгли дымовые шашки и развернули баннер.

Одна из активисток Елена Безрукова рассказала, что девушки забрались на стену Кремля со стороны Александровского сада, зажгли дымовые шашки и развернули баннер. Есть также видео с акции, сообщает ovdinfo.org.



Задержали пять активисток и двух журналистов. Всех отвезли в ОВД «Китай-город», откуда после «профилактической беседы» отпустили.


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