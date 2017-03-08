Николай Статкевич: Когда народ разозлится, никакие службы не спасут 14 8.03.2017, 21:37

Николай Статкевич

Один из лидеров БНК посоветовал Лукашенко пойти на уступки требованиям народа, пока не поздно.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич прокомментировал «Радыё Свабода» тот факт, что его личные разговоры попали в сюжет пропагандистского фильма БТ.

«Я знаю, что по мне одному создан специальный отдел по внешнему наблюдению. Ведется электронное наблюдение в интернете и за телефонными переговорами. Я обеспечиваю работой десятки людей. Может с них процентов по 5 брать за трудоустройство? Ведь половину военной пенсии высчитывают на штрафы за демонстрации.

Так что в публикации микса из кусочков разговоров с разными людьми неожиданностей для меня нет. Я знаю, что живу в стране, незаконно захваченной одной очень трусливой персоной, которая тратит колоссальные деньги на многочисленные спецслужбы. Лишь бы они помогли продолжить болезненный кайф от власти. Возможность подсматривать и подслушивать также дает ему болезненное удовольствие.

Но когда народ разозлится, никакие службы не спасут. Поэтому советую ему пойти на уступки требованиям народа. Пока не поздно».

На вопрос, стоит ли обжаловать прослушивание и публикацию разговоров, Николай Статкевич ответил так:

«Жаловаться холуям на их хозяина - пустое дело. Потом к этому вернемся».

Глава Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак заявил, что публикация разговоров политика была незаконной.

«В любом случае незаконно то, что это попало в средства массовой информации. Даже, если в рамках чего-то, прослушивание велось законно. Если оно велось, то должно было быть какое-то обоснование. Нам об этом неизвестно. Но это все повод для того, чтобы обратиться в прокуратуру и чтобы та проверила насколько законно это было сделано. Конечно, большие сомнения, что прослушивание делалось законно».