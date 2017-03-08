В США показали, как будет выглядеть пассажирский вертолет будущего 8.03.2017, 21:54

Фото: newsyou.info

Концепт компании Bell Helicopter предполагает создание скоростного вертолета, способного перевозить от 8 до 12 пассажиров.

Американская компания Bell Helicopter представила концепт пассажирского вертолета будущего, предварительная разработка которого ведется под обозначением FC-X. Как передает N+1 со ссылкой на Aviation Week, для реализации концепта компания намерена провести исследования в области гибридной силовой установки, новой системы компенсации реактивного момента несущего винта, систем автономного полета и управления распределением энергии, передает newsyou.info.

Концепт Bell Helicopter предполагает создание скоростного вертолета, способного перевозить от 8 до 12 пассажиров. По своим размерам он будет несколько больше современного Bell 412. Длина последнего составляет 17,1 метра, а диаметр несущего винта — 14 метров. Новая машина получит гибридную силовую установку, в которой небольшой газотурбинный двигатель (возможно использование двух двигателей) будет подсоединен к генератору, вырабатывающему достаточно энергии для питания бортовых систем и электромотора. Последний будет отвечать за привод несущего винта.

В FC-X планируется отказаться от рулевого винта, который помимо управления направлением полета отвечает и за компенсацию реактивного момента несущего винта. Без этой компенсации корпус вертолета будет вращаться в сторону, противоположную вращению несущего винта. Вместо рулевого винта в хвостовой балке планируется разместить систему электрических вентиляторов с управляемым направлением выдува воздуха. Такие вентиляторы будут расположены по обе стороны хвостовой балки и будут отвечать за управление направлением полета и компенсацию реактивного момента. В FC-X даже планируют установить систему зарядки батарей от вибрации корпуса вертолета.

Вертолет, возможно, будет оснащен системой автономного полета, однако предполагается, что большую часть времени он будет летать под управлением пилота. В кабине пилота будут полностью отсутствовать какие-либо приборы. Вся необходимая информация будет выводиться на очки дополненной реальности.

Пассажирский салон FC-X будет выполнен модульным, то есть его компоновку можно будет быстро изменять просто заменяя отдельные готовые узлы. Места пассажиров будут оборудованы индивидуальными развлекательными системами, устройствами связи для переговоров друг с другом, а также настраиваемым освещением.