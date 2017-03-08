Цена на Brent рухнула на 5% за день 8.03.2017, 23:13

Цена резко пошла вниз, установив рекорд с начала года как по размеру дневного падения, так и по абсолютному минимуму - $52,94 за баррель.

На торгах в Лондоне цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки $53 за баррель, установив рекорд падения в течение дня с начала года, передает РБК.

В среду, 8 марта, торговая сессия началась у отметки $55,62 за баррель, во второй половине дня цена стала стремительно падать, достигнув на минимуме уровня $52,94 за баррель. Последний раз на этом уровне нефть марки Brent торговалась в начале декабря 2016 года.

По состоянию на 22:47 по минскому времени майский фьючерс на Brent в Лондоне торговался у отметки $53,02 за баррель. Падение цены за день на этот момент составило 5,19%, что также стало рекордом с начала 2017 года.

На торгах в Нью-Йорке цена нефти марки WTI также опустилась до уровней середины декабря. По состоянию на 23:00 мск за баррель WTI трейдеры давали $50,36. Падение цены в течение дня на этот момент составило 5,25%.