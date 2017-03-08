The Hill: Беларусь может стать большим испытанием для Трампа 8.03.2017, 23:48

США должны обратить внимание на Беларусь, которая сегодня имеет реальный шанс стать свободной.

Американское издание The Hill (перевод - «Радыё Свабода»), которое освещает события в политической жизни США, поместило статью специалиста по постсоветским странам Митчелла Полмана, в которой он анализирует варианты развития ситуации в Беларуси.

Напоминая об уличных протестах против «декрета о тунеядцах», автор отмечает, что по внешним признакам, Беларусь не является диктаторской страной - да, сейчас нет никаких «официальных» политзаключенных.

«Но это обманчивое впечатление, - пишет Митчелл Полман. - Лукашенко отдает предпочтение использованию системы экономического принуждения, чтобы не допустить участия людей в политической деятельности, которая может поколебать его власть. Большинство белорусов работают на государственных предприятиях или на само правительство. Основные услуги, такие как здравоохранение, высшее образование, железнодорожный транспорт, - регулируются государством. Есть некоторые частные предприятия, в основном в ИТ-индустрии. Белорусы, которые работают на государственном предприятии, должны подписать трудовой договор, который может быть или продлен, или расторгнут через год. Это дает работодателю огромные возможности для принуждения сотрудников к участию в провластной политической деятельности, участию в выборах, либо фальсификации результатов выборов».

Автор ссылается на собственный опыт бесед с жителями Беларуси, которые сообщали, что начальству совсем не обязательно угрожать увольнением с работы за политическую нелояльность. Боязнь, что трудовой контракт через год не будет продлен, является достаточным стимулом для сотрудников выполнять желания начальства.

Система, однако, сейчас дает трещины, пишет Полман. Белорусская экономика трещит по швам с ростом инфляции и ростом цен на энергоносители, которыми Россия шантажирует страну, чтобы сохранить ее в политической орбите России. Некоторые отрасли промышленности, такие как пищевая, а также удобрения, химикаты, производство тракторов, остаются конкурентоспособными на мировом рынке. Однако советский стиль выявляет неэффективность в других секторах.

Экономика Беларуси сократилась за последние два года и доход семей сократился на 7,5% в одном только 2016 году, - пишет автор статьи. Он видит единственную возможность модернизации предприятий - в открытости экономики для Запада, ее реформе и реформировании правительства.

Теперь правительство Беларуси делает некоторые мелкие шаги - недавно граждане десятков стран получили возможность безвизового краткосрочного визита в Беларусь, что дает возможность привлечь туристов с их твердой валютой. Но даже этот скромный шаг вызвал возмущение в России, которая в ответ заявила о возведении блок-постов на границе с Беларусью.

Автор статьи отмечает, что правительство Лукашенко сейчас стоит перед дилеммой: он должен либо ослабить экономическое и политическое давление на население с целью повышения производительности и улучшения экономического роста, либо смириться с дальнейшим экономическим спадом.

При этом выбор в сторону реформ означает риск навлечь на себя гнев Москвы, чья пропагандистская машина уже начала говорить о «майдане» в Беларуси и грозно предостерегает от поворота к Западу. В частности, совместные военные учения, которые проходят с Россией, по мнению Полмана, гораздо масштабнее, чем в прошлые годы.

Сейчас белорусское руководство в основном игнорирует протестное движение, но если оно будет увеличиваться самым серьезным образом, выбор будет между реформами, применением силы или вероятностью свержения руководства, - отмечает автор публикации.

В настоящее время Беларусь не занимает высокое место в списке потенциальных внешнеполитических кризисов для США, но это вполне может быть первым большим испытанием для администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношениях с Россией, - считает Митчелл Полман.