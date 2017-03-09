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Трамп хочет отправить послом в РФ специалиста по Сингапуру и Китаю

  • 9.03.2017, 7:35
Джон Хантсман
Фото: AP Photo/Charles Dharapak

Президент США предложил экс-губернатору штата Юта стать в России, сообщают СМИ.

Джон Хантсман, бывший губернатор штата Юта, представляющий Республиканскую партию, может быть назначен послом США в России. Как сообщили несколько информагентств, ссылаясь на представителя Белого дома, американский президент Дональд Трамп сделал Хантсману предложение о дипломатической службе в России на текущей неделе, и тот выразил готовность принять новое назначение, передает DW.

Помимо этого, ранее циркулировали слухи, что Хантсман может занять должность госсекретаря США. Кандидатуру посла должен одобрить сенат США.

Ранее Джон Хантсман работал послом в Сингапуре и Китае. В 2012 он пытался принять участие в президентских выборах. Пост губернатора в Юте Хантсман занимал с 2005 по 2009 годы.


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