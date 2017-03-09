«Барселона» отыграла 4 мяча у ПСЖ и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов 9.03.2017, 8:04

Испанская «Барселона» совершила один из самых впечатляющих камбэков в истории футбола.

Каталонцы выиграли дома у «Пари Сен-Жермен» со счетом 6:1 после поражения в первом матче — 0:4, сообщает tut.by.

«Барселона» открыла счет на третьей минуте, когда отличился Луис Суарес, а к перерыву вели 2:0 после автогола Левена Курзавы. В начале второго тайма Месси забил с пенальти, но гол Эдинсона Кавани на 62-й минуте серьезно пошатнул шансы «Барселоны», ведь теперь хозяевам нужно было забивать шесть голов. Еще на 87-й минуте счет был 3:1, но подопечные Луиса Энрике умудрились трижды отличиться за оставшиеся время. Сначала дважды отличился Неймар, а на последней добавленной минуте гол забил Серхи Роберо — 6:1.

Барселона: тер Стеген, Маскерано, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Рафинья (Серхи Роберто, 76), Неймар, Ракитич (Андре Гомеш, 84), Иньеста (Туран, 65), Месси, Суарес.

ПСЖ: Трапп, Менье (Крыховяк, 90), Маркиньос, Тиаго Силва, Курзава, Верратти, Рабьо, Матюиди, Дракслер (Орье, 75), Лукас Моура (Ди Мария, 55), Кавани.

В другом матче дня «Боруссия» после проигрыша в первом матче (0:1) разгромила «Бенфику» — 4:0. У дортмундцев хет-триком отметился Пьер-Эмерик Обамеянг. Еще один гол на счету Кристиана Пулишича.

Боруссия Д: Бюрки, Бартра, Папастатопулос (Гинтер, 88), Шмельцер, Пишчек, Кастро, Вайгль, Пулишич, Дурм, Обамеянг (Шюррле, 86), Дембеле (Кагава, 81).

Бенфика: Эдерсон, Луизао, Линделеф, Элизеу, Андре Алмейда, Сальвио (Жонас, 64), Самарис (Живкович, 74), Серви (Хименес, 82), Пицци, Нелсон Семеду, Митроглу.