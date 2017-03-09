ГАИшники напали на жителя Кобрина, потому что не знали, как открыть капот 9.03.2017, 8:17

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Избитого мужчину привели в чувство снегом и составили протокол за «неподчинение».

Светлана Коморчук идет в больницу, чтобы навестить своего мужа. О событиях, которые произошли в Кобрине еще 11 февраля, Коморчуки рассказывают по очереди. Возвращались с дачи, Светлана была за рулем, муж сидел рядом, на задних сиденьях ехали друзья, сообщает «Белсат».

«Проснулся от того, что сотрудники милиции просят у жены открыть капот, так как капот у машины открывается с правой стороны, я вышел его открыть. Они спросили, почему я вышел. Сказал, я не виноват, что вы не знаете, с какой стороны открывается капот», – вспоминает Александр Коморчук.

То, что происходило дальше, стало основанием для суда

Работники Кобринского ГАИ проверили документы и сказали, что не имеют вопросов к водителю, а мужа Светланы посадили в машину.

«Двое держали, третий бил. Ударили один раз в грудь, второй раз в голову… Пришел в себя, когда лежал голым торсом на снегу. Сотрудник милиции снегом меня пытался привести в сознание», – говорит пострадавший.

Гаишники составили на Коморчука административный протокол

Нарушения нашли по двум статьям: пребывание в нетрезвом состоянии, а также неподчинение сотрудникам милиции. Суд Кобрина наказал пострадавшего кобринца 2 базовыми величинами. В суде не обратили внимания на то, что после вытрезвителя из-за боли в голове Александр был вынужден лечь в больницу, где ему поставили диагноз: сотрясение мозга.

О деле Коморчука руководство брестской милиции знает

Еще в феврале Светлана обратилась с жалобой на имя начальника Управления собственной безопасности Брестского УВД. Но результатов проверки по-прежнему нет.

В следующий вторник ожидается суд уже по обращению Коморчуков – против работников ГАИ. В частности, во время процесса они точно узнают имена, фамилии и должности тех, кто избивал Александра. Ведь во время задержания милиционеры, все как один, отказывались представиться.