Потрясающее видео: Brutto поют гимн революции для 15 тысяч белорусов 6 9.03.2017, 8:22

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Фото: onliner.by

«Воины света» с триумфом прозвучали на «Минск-Арене».

На концерте Brutto 15-тысячная «Минск-Арена» была заполнена практически полностью. На концерт люди пришли с бело-красно-белыми флагами. Тысячи людей скандировали «Жыве Беларусь!».

Фото: nn.by

Перед 15 тысячами белорусов Вtutto исполнили известный хит «Воины Света». Как известно, в Украине эту песню считают одним из «гимнов» революции. Она стала чрезвычайно популярной, когда на нее наложили видеоряд из кадров событий на Майдане.