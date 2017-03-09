Потрясающее видео: Brutto поют гимн революции для 15 тысяч белорусов

Потрясающее видео: Brutto поют гимн революции для 15 тысяч белорусов6
- 9.03.2017, 8:22
- 10,083
«Воины света» с триумфом прозвучали на «Минск-Арене».
На концерте Brutto 15-тысячная «Минск-Арена» была заполнена практически полностью. На концерт люди пришли с бело-красно-белыми флагами. Тысячи людей скандировали «Жыве Беларусь!».
Перед 15 тысячами белорусов Вtutto исполнили известный хит «Воины Света». Как известно, в Украине эту песню считают одним из «гимнов» революции. Она стала чрезвычайно популярной, когда на нее наложили видеоряд из кадров событий на Майдане.
Воины света на полной Минск-арене pic.twitter.com/AAW54OlvHo— РБ головного мозга (@belamova) 8 марта 2017 г.