Белорусская леди Макбет 13-го века 3 9.03.2017, 8:55

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Как женщина изменила ход истории Великого Княжества Литовского.

Произошла эта история в XIII веке, когда на белорусских землях только начиналась рыцарская эпоха. В Новогрудке княжил тогда Миндовг, который пользовался большим авторитетом за свою гибкость и разумную политику, пишет belsat.eu.

Не обращая внимания на угрозу со стороны крестоносцев и монголо-татар, он сумел образовать сильное княжество, укрепив свои позиции браком с Тверской княжной. С ним стали считаться в Европе, вместо «одичавшего варвара» его с уважением называли «князем-рыцарем». Однако внезапное чувство к женщине изменили не только судьбу князя, но и ход истории!

Как одна женщина вознесла и потопила первого и последнего короля Литвы

Марта и Миндовг

Марта была замужней княжной. История скрывает подробности знакомства Марты и Миндовга, однако, давайте просто представим себе какой-нибудь очередной пир после военного похода, где Миндовг делил чарку меда со своим верным соратником литовским князем Висмонтом и неожиданно ему приглянулась его молодая и привлекательная жена.

В те времена адюльтер жены с высокопоставленным вельможей мог запросто продвинуть Висмонта по службе.

Но расчетливую Марту меньше всего заботил ее «рогатый» муж. Она думала только о том, как не потерять приверженность влиятельного любовника. Чтобы удержать Миндовга, она стала не просто его любовницей, но и самым влиятельным советником. И не просто советником, а хитрющей манипуляторшей.

Сам Макиавелли мог бы неплохо поучиться у Марты тактике прихода к власти. В начале Марта перессорила Миндовга с его родственниками, потом подговорила избавиться от самого близкого друга и соратника князя Викинта, который успел сбежать и присоединиться к ливонским рыцарям, жмудинам и ятвягам. Началась кровавая междоусобица.

Коронация Миндовга. Была бы возможной без Марты? Гравюра из книги А. Ходзько «La Pologne», 1824.

Нажив себе врагов со всех сторон, растерянный Миндовг вновь слушается совета своей любовницы, которая находит, как выкрутиться из этой ситуации. Чтобы переманить ливонцев на свою сторону Миндовг становится католиком. Вполне возможно, что именно в это время начинаются переговоры о коронации.

При этом всем тайные встречи любовников дают свои плоды – Марта (о, чудо!) забеременела. Для Марты выбор был простым – или позор, или преступление и возможная перспектива стать королевой. Она уговаривает Миндовга на очередное убийство –своего «неудобного» мужа Висмонта. «Его же убил Миндовг и жену его взял», – сообщает холмская летопись. За этим тянется цепочка последующих убийств: загадочным образом убиты братья Висмонта и жена Миндовга. «Расчистив» все препятствия, великий князь женится, наконец, на Мартой, а в 1253 году становится первым и последним королем древней Литвы.

«Корона упала»

Марта добилась, чего хотела. Однако трон, корона и католицизм стали для Миндовга началом конца. От новоиспеченного короля отворачиваются все, уважение подданных окончательно потеряно. Ливонский орден нападает на литовцев. Идет внутренняя война. Все приводит к тому, что в 1260-м году Миндовг демонстративно отрекается от католичества и короны. Для Марты это стало невыносимым поражением. Лишившись титула королевы и возможности стать родоначальницей династии Миндовга, она начинает сильно болеть.

А Миндовг тем временем полностью возвращается к язычеству и начинает охотиться на рыцарей-ливонцев. Марта окончательно сошла с ума, когда их начали приносить в жертву богам и демонстративно сжигать в священных рощах.

В 1262-м году умирает первая и последняя королева Литвы, однако даже перед смертью эта непотопляемая женщина не могла не причинить вред. Чтобы защитить своих детей, она вынуждает мужа поклясться взять в жены ее сестру. То, что сестра была замужем, абсолютно никого не остановило, и Миндовг при живом муже Довмонте женится очередной раз. Это преступление стало последним для белорусского Макбета. Униженный нальшанский князь организует заговор, и Миндовга убивают.

Возможно, Марта – не самый позитивный пример белорусской истории, но без преувеличения – это женщина с «железными или даже со стальными яйцами», которая, желая власти, изменила ход белорусской истории.