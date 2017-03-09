СМИ: ЦРУ использует сервера под названием «Карманный Путин» 1 9.03.2017, 9:07

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В американской разведке не стали подтверждать или опровергать подлинность этой информации.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США использует пять скрытых серверов для прослушки, в названиях которых упоминается фамилия президента России Владимира Путина, сообщает организация WikiLeaks в твиттере.

Представители WikiLeaks опубликовали скриншот, на котором виден список серверов, названных как PocketPutin («Карманный Путин»).

7 марта WikiLeaks начал публиковать документы ЦРУ, которые в организации назвали крупнейшей утечкой конфиденциальных данных разведывательного управления. В первой части опубликованных данных содержится около 8,7 тысячи документов и файлов.

Обнародованные документы свидетельствуют, что ЦРУ организовала глобальную систему киберслежки с помощью различных мобильных устройств, в том числе аппаратов, работающих на iOs, Android и Windows. Также в документах говорится о попытках ЦРУ взломать антивирусные программы, а также прослушке владельцев смартфонов iPhone и телевизоров Samsung.

Подлинность опубликованных документов подтвердил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, который заявил, что документы «выглядят аутентично».

Компания Apple уже заявила, что устранила большинство уязвимостей, которые американские спецслужбы использовали для доступа к iPhone. В компании отметили, что продолжают работать над безопасностью устройств Apple и призвали пользователей вовремя устанавливать обновления.

Центральное разведывательное управление США обвинило сайт Wikileaks в том, что его публикации, в которых, как утверждают их авторы, раскрывается хакерский инструментарий американских спецслужб, ставят под угрозу безопасность американцев, сообщает ВВС.

«Американская общественность должна быть сильно встревожена любыми утечками Wikileaks, которые нацелены на то, чтобы нанести ущерб способности разведслужб защищать США против террористов и других врагов», - заявила официальный представитель ЦРУ Хезер Фриц Хорниак.

Она не стала подтверждать или опровергать подлинность преданных огласке документов.

ФБР и ЦРУ начали совместное уголовное расследование по факту утечки секретной информации, за которой, по данным американских СМИ, может стоять перебежчик или действующий шпион.

«Такие утечки не только ставят под угрозу личный состав и операции, проводимые спецслужбами США, но и обеспечивают наших противников инструментами и информацией, способной причинить нам вред», - сказала Хорниак.

Она также отметила, что действия ЦРУ не направлены против американских граждан. По закону, Центральное разведывательное управление не имеет права проводить спецоперации в отношении граждан США - как внутри страны, так и за рубежом.