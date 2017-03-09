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Женская сборная Беларуси победила болгарок на ЧЕ по настольному теннису

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  • 9.03.2017, 9:16
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Виктория Павлович
Фото белорусской федерации настольного тенниса

Белоруски успешно завершили квалификационный этап командного чемпионата Европы.

В заключительном матче предварительной группы «С» белорусские спортсменки уверенно переиграли соперниц из Болгарии со счетом 3:0, сообщает tut.by.

В составе белорусок выступали Виктория Павлович, Дарья Триголос и Алина Орловская, которые выиграли свои поединки с тем же «сухим» результатом 3:0.

Таким образом, подопечные Татьяны Петкевич заняли второе место в группе «С» вслед за россиянками, которые получили прямую путевку в элитный дивизион континентального командного первенства. Сборной Беларуси в апреле предстоит поспорить за пропуск в высшую лигу чемпионата Европы в гостевом матче с командой Уэльса.

Мужская сборная Беларуси свой квалификационный турнир в группе «D» также завершила на второй позиции вслед за Хорватией и теперь в борьбе за выход в элитный дивизион сыграет с командой Венгрии.


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