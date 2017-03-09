Как белорусские женщины борются с Лукашенко 24 9.03.2017, 9:37

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Против диктатора поднялся даже его бывший электорат – женщины пенсионного возраста.

Жительница Гомеля Мария Быстренкова, как и большинство белорусских пенсионеров, живет на грани бедности. Как признается, скромной пенсии хватает на коммунальные платежи, лекарства и хлеб. Горькую правду женщина не скрывала и в праздник. Восьмого марта многие получили поздравления и подарки. Но не она.

«Жизнь моя тяжелая. Ниоткуда нет помощи. Идешь к чиновникам – одно унижение. Угрожают милицией», – рассказала пенсионерка журналистам «Белсата».

Семнадцать лет назад Мария Быстренкова потеряла самое дорогое.

Единственный сын умер от последствий ранений на войне в Афганистане. Одинокая женщина с инвалидностью искала помощи у представителей власти. Безрезультатно. Пенсионерка рассказывает, как окончательно потеряла доверие к Лукашенко. А в середине девяностых все было иначе.

«Я ездила в Рогачевский район, в Жлобинский и во многие другие. Я везде агитировала: голосуйте только за него. Лукашенко пришел к хорошей жизни благодаря простым людям, благодаря таким дуракам, как я», – жалуется женщина.

Сегодня Марию Быстренкову можно увидеть среди участников протестов в Гомеле. Пенсионерка демонстрирует солидарность с теми, кто борется против незаконной и несправедливой власти.

Среди протестующих – все больше женщин пенсионного возраста

Раньше такая ситуация казалась нереальной.

В разных городах страны на маршах несогласия с уст женщин как никогда решительно звучали вопросы и претензии в адрес Лукашенко и его чиновников.

«Скажите пожалуйста, почему в других странах женщина, которая занимается домашним хозяйством – это жена и мать, а в Беларуси она – тунеядец?!», – возмущалась участница протеста в Бресте.