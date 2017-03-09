Как белорусские женщины борются с Лукашенко

Как белорусские женщины борются с Лукашенко24
- 9.03.2017, 9:37
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Против диктатора поднялся даже его бывший электорат – женщины пенсионного возраста.
Жительница Гомеля Мария Быстренкова, как и большинство белорусских пенсионеров, живет на грани бедности. Как признается, скромной пенсии хватает на коммунальные платежи, лекарства и хлеб. Горькую правду женщина не скрывала и в праздник. Восьмого марта многие получили поздравления и подарки. Но не она.
«Жизнь моя тяжелая. Ниоткуда нет помощи. Идешь к чиновникам – одно унижение. Угрожают милицией», – рассказала пенсионерка журналистам «Белсата».
Семнадцать лет назад Мария Быстренкова потеряла самое дорогое.
Единственный сын умер от последствий ранений на войне в Афганистане. Одинокая женщина с инвалидностью искала помощи у представителей власти. Безрезультатно. Пенсионерка рассказывает, как окончательно потеряла доверие к Лукашенко. А в середине девяностых все было иначе.
«Я ездила в Рогачевский район, в Жлобинский и во многие другие. Я везде агитировала: голосуйте только за него. Лукашенко пришел к хорошей жизни благодаря простым людям, благодаря таким дуракам, как я», – жалуется женщина.
Сегодня Марию Быстренкову можно увидеть среди участников протестов в Гомеле. Пенсионерка демонстрирует солидарность с теми, кто борется против незаконной и несправедливой власти.
Среди протестующих – все больше женщин пенсионного возраста
Раньше такая ситуация казалась нереальной.
В разных городах страны на маршах несогласия с уст женщин как никогда решительно звучали вопросы и претензии в адрес Лукашенко и его чиновников.
«Скажите пожалуйста, почему в других странах женщина, которая занимается домашним хозяйством – это жена и мать, а в Беларуси она – тунеядец?!», – возмущалась участница протеста в Бресте.